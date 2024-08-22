https://ria.ru/20240822/obstrely-1967692486.html

Житель курского Коренево рассказал о, обстрелах села со стороны ВСУ

Житель курского Коренево рассказал о, обстрелах села со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024

Житель курского Коренево рассказал о, обстрелах села со стороны ВСУ

Житель Коренево в Курской области Дмитрий Панченко рассказал РИА Новости, что в селе сейчас небезопасно, когда он выезжал, было много обстрелов со стороны ВСУ,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T05:23

2024-08-22T05:23

2024-08-22T05:23

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

россия

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вооруженные силы украины

украина

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КУРСК, 22 авг – РИА Новости. Житель Коренево в Курской области Дмитрий Панченко рассказал РИА Новости, что в селе сейчас небезопасно, когда он выезжал, было много обстрелов со стороны ВСУ, а его пожилую соседку при эвакуации едва успели вывезти из дома, как на него упал украинский снаряд. Накануне глава Кореневского района Марина Дегтярева сообщила, что обстановка в поселке Коренево Курской области напряженная, там небезопасно. Дмитрий Панченко пояснил РИА Новости, что одноименные село и поселок находятся рядом. Село и поселок отделяет река Крепна, через которую лежат два моста. По словам собеседника, в селе за последнее время было много "прилетов" от украинской артиллерии. "Повреждения есть. Соседку бабу Любу – мы граничим с ней огородами - вывозили военные ребята на бронетранспортере. Буквально отъехали метров 500 от ее дома, и в ее дом прилетел снаряд. Получается, соседские дома осколками посечены, а ее дома уже нет", - рассказал Дмитрий. Он отметил, что о дальнейшей судьбе своей соседки Любови Кореневой не знает. Также, по его словам, дня три назад выехали из села еще одни его соседи – после того, как им снаряд прилетел во двор. Их тоже эвакуировали военные. Сам Дмитрий с семьей сейчас в Курске, по последним данным, его дом не пострадал, хотя, отмечает собеседник, все может измениться в любое мгновение. Он надеется вернуться домой. "Я дома занимался ремонтом. Поэтому вставить окна и подлатать крышу – это не проблема, и будем жить дальше. Я всю жизнь там жил", - сказал собеседник. Рассказывая о том, как эвакуировался с семьей, Дмитрий говорит – "без эксцессов", правда, очень скоропалительно. В ночь на 8 августа семья поняла, что в селе стало "слишком громко". "Дроны летали, сбросы были то в поселке, то в селе, то тут дымок появится, то там. Поняли, что надо выезжать. Что висело на вешалке, схватили и поехали. Позвонили матери в Курске, что едем к ней. Думали, что на пару дней, но ошиблись", - рассказал собеседник.

https://ria.ru/20240822/vsu--1967690097.html

https://ria.ru/20240822/vsu-1967691847.html

https://ria.ru/20240820/zhitelnitsa-1967228902.html

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происшествия, курск, россия, курская область, вооруженные силы украины, украина