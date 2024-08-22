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Житель курского Коренево рассказал о, обстрелах села со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/obstrely-1967692486.html
Житель курского Коренево рассказал о, обстрелах села со стороны ВСУ
Житель курского Коренево рассказал о, обстрелах села со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
Житель курского Коренево рассказал о, обстрелах села со стороны ВСУ
Житель Коренево в Курской области Дмитрий Панченко рассказал РИА Новости, что в селе сейчас небезопасно, когда он выезжал, было много обстрелов со стороны ВСУ,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:23
2024-08-22T05:23
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
россия
курская область
вооруженные силы украины
украина
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КУРСК, 22 авг – РИА Новости. Житель Коренево в Курской области Дмитрий Панченко рассказал РИА Новости, что в селе сейчас небезопасно, когда он выезжал, было много обстрелов со стороны ВСУ, а его пожилую соседку при эвакуации едва успели вывезти из дома, как на него упал украинский снаряд. Накануне глава Кореневского района Марина Дегтярева сообщила, что обстановка в поселке Коренево Курской области напряженная, там небезопасно. Дмитрий Панченко пояснил РИА Новости, что одноименные село и поселок находятся рядом. Село и поселок отделяет река Крепна, через которую лежат два моста. По словам собеседника, в селе за последнее время было много "прилетов" от украинской артиллерии. "Повреждения есть. Соседку бабу Любу – мы граничим с ней огородами - вывозили военные ребята на бронетранспортере. Буквально отъехали метров 500 от ее дома, и в ее дом прилетел снаряд. Получается, соседские дома осколками посечены, а ее дома уже нет", - рассказал Дмитрий. Он отметил, что о дальнейшей судьбе своей соседки Любови Кореневой не знает. Также, по его словам, дня три назад выехали из села еще одни его соседи – после того, как им снаряд прилетел во двор. Их тоже эвакуировали военные. Сам Дмитрий с семьей сейчас в Курске, по последним данным, его дом не пострадал, хотя, отмечает собеседник, все может измениться в любое мгновение. Он надеется вернуться домой. "Я дома занимался ремонтом. Поэтому вставить окна и подлатать крышу – это не проблема, и будем жить дальше. Я всю жизнь там жил", - сказал собеседник. Рассказывая о том, как эвакуировался с семьей, Дмитрий говорит – "без эксцессов", правда, очень скоропалительно. В ночь на 8 августа семья поняла, что в селе стало "слишком громко". "Дроны летали, сбросы были то в поселке, то в селе, то тут дымок появится, то там. Поняли, что надо выезжать. Что висело на вешалке, схватили и поехали. Позвонили матери в Курске, что едем к ней. Думали, что на пару дней, но ошиблись", - рассказал собеседник.
https://ria.ru/20240822/vsu--1967690097.html
https://ria.ru/20240822/vsu-1967691847.html
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происшествия, курск, россия, курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Житель курского Коренево рассказал о, обстрелах села со стороны ВСУ

Житель Курской области: в селе Коренево было много обстрелов со стороны ВСУ

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 22 авг – РИА Новости. Житель Коренево в Курской области Дмитрий Панченко рассказал РИА Новости, что в селе сейчас небезопасно, когда он выезжал, было много обстрелов со стороны ВСУ, а его пожилую соседку при эвакуации едва успели вывезти из дома, как на него упал украинский снаряд.
Накануне глава Кореневского района Марина Дегтярева сообщила, что обстановка в поселке Коренево Курской области напряженная, там небезопасно.
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Дмитрий Панченко пояснил РИА Новости, что одноименные село и поселок находятся рядом. Село и поселок отделяет река Крепна, через которую лежат два моста. По словам собеседника, в селе за последнее время было много "прилетов" от украинской артиллерии.
"Повреждения есть. Соседку бабу Любу – мы граничим с ней огородами - вывозили военные ребята на бронетранспортере. Буквально отъехали метров 500 от ее дома, и в ее дом прилетел снаряд. Получается, соседские дома осколками посечены, а ее дома уже нет", - рассказал Дмитрий.
Он отметил, что о дальнейшей судьбе своей соседки Любови Кореневой не знает.
Также, по его словам, дня три назад выехали из села еще одни его соседи – после того, как им снаряд прилетел во двор. Их тоже эвакуировали военные.
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Сам Дмитрий с семьей сейчас в Курске, по последним данным, его дом не пострадал, хотя, отмечает собеседник, все может измениться в любое мгновение. Он надеется вернуться домой.
"Я дома занимался ремонтом. Поэтому вставить окна и подлатать крышу – это не проблема, и будем жить дальше. Я всю жизнь там жил", - сказал собеседник.
Рассказывая о том, как эвакуировался с семьей, Дмитрий говорит – "без эксцессов", правда, очень скоропалительно. В ночь на 8 августа семья поняла, что в селе стало "слишком громко".
"Дроны летали, сбросы были то в поселке, то в селе, то тут дымок появится, то там. Поняли, что надо выезжать. Что висело на вешалке, схватили и поехали. Позвонили матери в Курске, что едем к ней. Думали, что на пару дней, но ошиблись", - рассказал собеседник.
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