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В Курской области более 190 человек пострадали от атак ВСУ
В Курской области более 190 человек пострадали от атак ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области более 190 человек пострадали от атак ВСУ
Более 190 жителей Курской области пострадали от атак ВСУ с 6 августа, из них 10 детей, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:58
2024-08-22T22:58
2024-08-22T22:58
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Более 190 жителей Курской области пострадали от атак ВСУ с 6 августа, из них 10 детей, сообщила пресс-служба регионального правительства. "С 6 августа за медицинской помощью обратились 195 человек, пострадавших от атак ВСУ, из них 10 детей", - говорится в Telegram-канале правительства. В стационарах проходят лечение 99 человек, из них четыре ребенка, добавила пресс-служба. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области более 190 человек пострадали от атак ВСУ
В Курской области более 190 человек пострадали от атак ВСУ с 6 августа