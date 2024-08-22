https://ria.ru/20240822/obstrel-1967910504.html

Число пострадавших при обстрелах ДНР возросло до десяти человек

Число пострадавших при обстрелах ДНР возросло до десяти человек - РИА Новости, 22.08.2024

Число пострадавших при обстрелах ДНР возросло до десяти человек

Число пострадавших при обстрелах ДНР украинскими войсками возросло до десяти, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:30

2024-08-22T22:30

2024-08-22T22:30

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах ДНР украинскими войсками возросло до десяти, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее он сообщил, что в четверг при обстрелах ВСУ пострадали девять мирных жителей. "Продолжают поступать данные по пострадавшим... На данный момент всего в регионе сегодня пострадали 10 мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале. Пушилин отметил, что вследствие обстрела Горловки пострадала девочка. Ранее мэр Иван Приходько сообщал, что пять мирных жителей, включая детей 2010 и 2016 годов рождения, пострадали при обстреле центра города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240822/pozhar-1967910365.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия