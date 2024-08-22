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Число пострадавших при обстрелах ДНР возросло до десяти человек - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/obstrel-1967910504.html
Число пострадавших при обстрелах ДНР возросло до десяти человек
Число пострадавших при обстрелах ДНР возросло до десяти человек - РИА Новости, 22.08.2024
Число пострадавших при обстрелах ДНР возросло до десяти человек
Число пострадавших при обстрелах ДНР украинскими войсками возросло до десяти, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:30
2024-08-22T22:30
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах ДНР украинскими войсками возросло до десяти, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее он сообщил, что в четверг при обстрелах ВСУ пострадали девять мирных жителей. "Продолжают поступать данные по пострадавшим... На данный момент всего в регионе сегодня пострадали 10 мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале. Пушилин отметил, что вследствие обстрела Горловки пострадала девочка. Ранее мэр Иван Приходько сообщал, что пять мирных жителей, включая детей 2010 и 2016 годов рождения, пострадали при обстреле центра города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20240822/pozhar-1967910365.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Число пострадавших при обстрелах ДНР возросло до десяти человек

Пушилин: число пострадавших при украинских обстрелах ДНР возросло до 10

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах ДНР украинскими войсками возросло до десяти, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее он сообщил, что в четверг при обстрелах ВСУ пострадали девять мирных жителей.
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"Продолжают поступать данные по пострадавшим... На данный момент всего в регионе сегодня пострадали 10 мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин отметил, что вследствие обстрела Горловки пострадала девочка.
Ранее мэр Иван Приходько сообщал, что пять мирных жителей, включая детей 2010 и 2016 годов рождения, пострадали при обстреле центра города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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