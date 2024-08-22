https://ria.ru/20240822/obstrel-1967900995.html

При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей

При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 22.08.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей, включая двух детей, пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:14

2024-08-22T21:14

2024-08-22T21:25

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей, включая двух детей, пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранены пять мирных граждан. Среди них дети 2010 и 2016 годов рождения", - написал он в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 20.10 мск выпустили по центру Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол