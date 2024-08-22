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При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 22.08.2024 (обновлено: 21:25 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/obstrel-1967900995.html
При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей
При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 22.08.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей, включая двух детей, пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:14
2024-08-22T21:25
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей, включая двух детей, пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранены пять мирных граждан. Среди них дети 2010 и 2016 годов рождения", - написал он в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 20.10 мск выпустили по центру Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей

При украинском обстреле центра Горловки пострадали пять мирных жителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей, включая двух детей, пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранены пять мирных граждан. Среди них дети 2010 и 2016 годов рождения", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 20.10 мск выпустили по центру Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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