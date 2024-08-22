https://ria.ru/20240822/obstrel-1967790778.html
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека - РИА Новости, 22.08.2024
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения после обстрела ВСУ Алешек и Казачьих Лагерей в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:10
2024-08-22T14:10
2024-08-22T14:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3111b2d67764405bf54520ad6de3d8fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения после обстрела ВСУ Алешек и Казачьих Лагерей в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Из-за обстрелов украинских нацистов сегодня пострадали три мирных жителя Херсонской области", - написал Сальдо. В частности, по его словам, в Алешках множественные осколочные ранения и контузии получили женщина 1963 года рождения и мужчина 1958 года рождения, в Казачьих Лагерях ранен мужчина 1954 года рождения. "Пострадавшие госпитализированы и получают всю необходимую медпомощь", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, в Каховке из-за обстрела ВСУ повреждено административное здание. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20240821/saldo-1967592790.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_69a3c2e7343610998ea08752c86e8d5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека
Сальдо: три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Алешек и Казачьих Лагерей