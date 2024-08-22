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При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека

При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека - РИА Новости, 22.08.2024

При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека

Три мирных жителя получили ранения после обстрела ВСУ Алешек и Казачьих Лагерей в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:10

2024-08-22T14:10

2024-08-22T14:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения после обстрела ВСУ Алешек и Казачьих Лагерей в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Из-за обстрелов украинских нацистов сегодня пострадали три мирных жителя Херсонской области", - написал Сальдо. В частности, по его словам, в Алешках множественные осколочные ранения и контузии получили женщина 1963 года рождения и мужчина 1958 года рождения, в Казачьих Лагерях ранен мужчина 1954 года рождения. "Пострадавшие госпитализированы и получают всю необходимую медпомощь", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, в Каховке из-за обстрела ВСУ повреждено административное здание. Пострадавших нет.

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, происшествия