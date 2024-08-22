Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/obstrel-1967790778.html
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека - РИА Новости, 22.08.2024
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения после обстрела ВСУ Алешек и Казачьих Лагерей в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:10
2024-08-22T14:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3111b2d67764405bf54520ad6de3d8fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения после обстрела ВСУ Алешек и Казачьих Лагерей в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Из-за обстрелов украинских нацистов сегодня пострадали три мирных жителя Херсонской области", - написал Сальдо. В частности, по его словам, в Алешках множественные осколочные ранения и контузии получили женщина 1963 года рождения и мужчина 1958 года рождения, в Казачьих Лагерях ранен мужчина 1954 года рождения. "Пострадавшие госпитализированы и получают всю необходимую медпомощь", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, в Каховке из-за обстрела ВСУ повреждено административное здание. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20240821/saldo-1967592790.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_69a3c2e7343610998ea08752c86e8d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три человека

Сальдо: три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Алешек и Казачьих Лагерей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения после обстрела ВСУ Алешек и Казачьих Лагерей в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Из-за обстрелов украинских нацистов сегодня пострадали три мирных жителя Херсонской области", - написал Сальдо.
В частности, по его словам, в Алешках множественные осколочные ранения и контузии получили женщина 1963 года рождения и мужчина 1958 года рождения, в Казачьих Лагерях ранен мужчина 1954 года рождения.
"Пострадавшие госпитализированы и получают всю необходимую медпомощь", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, по его словам, в Каховке из-за обстрела ВСУ повреждено административное здание. Пострадавших нет.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Сальдо рассказал о сборе сведений о пособниках киевского режима в Херсоне
21 августа, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала