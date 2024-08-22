https://ria.ru/20240822/obrazovanie-1967877305.html
Около 20 процентов бюджета Тюменской области идет на развитие образования
Около 20 процентов бюджета Тюменской области идет на развитие образования - РИА Новости, 22.08.2024
Около 20 процентов бюджета Тюменской области идет на развитие образования
Около 20% бюджета Тюменской области ежегодно направляется на развитие системы образования в регионе, заявил губернатор Александр Моор, выступая на педфоруме... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:49
2024-08-22T18:49
2024-08-22T18:49
тюменская область
тюменская область
тюмень
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878590140_0:0:3295:1854_1920x0_80_0_0_221f3b456c6a74f8ec5442e17577f722.jpg
ТЮМЕНЬ, 22 авг – РИА Новости. Около 20% бюджета Тюменской области ежегодно направляется на развитие системы образования в регионе, заявил губернатор Александр Моор, выступая на педфоруме "Призвание-2024". Итоги ежегодного профессионально-общественного форума "Призвание-2024" подвели на пленарном заседании августовского педагогического форума в ДК "Нефтяник" в четверг, его участниками стали около 900 педагогов со всех муниципалитетов региона. "Ежегодно практически 20% регионального бюджета выделяется на развитие образования. Это то, на что мы можем твердо опереться и оттолкнуться для следующих шагов вперед", – передает слова Моора его пресс-служба. По словам главы региона, принципы тюменской образовательной политики – профессионализм, технологичность и развитие человеческого капитала. Важными направлениями деятельности на ближайшее будущее являются подготовка педагогических кадров, увеличение мест для учащихся в учреждениях среднего профессионального образования и создание в рамках нацпроекта "Наука и университеты" межуниверситетского кампуса. "Наращивание интеллектуального капитала для нас – процесс двусторонний. С одной стороны, мы создаем все необходимые условия для того, чтобы развивались одаренные тюменские ребята. С другой – мы всегда открыты для тех, кто приезжает к нам учиться и работать", – отметил Моор. Всего в августовском форуме "Призвание" участвовали 7,5 тысячи педагогов Тюменской области. Мероприятия проходили с 19 августа в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковском городском округе и Тюменском районе. Участники посетили зональные сессии, представили лучшие практики и рассмотрели актуальные направления образования. По данным регионального правительства, Тюменская область входит в топ-10 России с наибольшей долей студентов в структуре населения. Сейчас их 92 тысячи. В регионе работают восемь высших учебных заведений, 20 учреждений среднего профессионального образования, 465 школ, где в 2024 году будут получать образование 257 тысяч учеников.
https://ria.ru/20240820/medoborudovanie-1967390310.html
https://ria.ru/20240814/dorogi-1966258160.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878590140_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_fb234699c0933dde4064cf808dc8c59b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, тюмень, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Тюмень, Александр Моор
Около 20 процентов бюджета Тюменской области идет на развитие образования
Моор: около 20% бюджета Тюменской области идет на развитие образования
ТЮМЕНЬ, 22 авг – РИА Новости. Около 20% бюджета Тюменской области ежегодно направляется на развитие системы образования в регионе, заявил губернатор Александр Моор, выступая на педфоруме "Призвание-2024".
Итоги ежегодного профессионально-общественного форума "Призвание-2024" подвели на пленарном заседании августовского педагогического форума в ДК "Нефтяник" в четверг, его участниками стали около 900 педагогов со всех муниципалитетов региона.
"Ежегодно практически 20% регионального бюджета выделяется на развитие образования. Это то, на что мы можем твердо опереться и оттолкнуться для следующих шагов вперед", – передает слова Моора его пресс-служба.
По словам главы региона, принципы тюменской образовательной политики – профессионализм, технологичность и развитие человеческого капитала. Важными направлениями деятельности на ближайшее будущее являются подготовка педагогических кадров, увеличение мест для учащихся в учреждениях среднего профессионального образования и создание в рамках нацпроекта "Наука и университеты" межуниверситетского кампуса.
"Наращивание интеллектуального капитала для нас – процесс двусторонний. С одной стороны, мы создаем все необходимые условия для того, чтобы развивались одаренные тюменские ребята. С другой – мы всегда открыты для тех, кто приезжает к нам учиться и работать", – отметил Моор.
Всего в августовском форуме "Призвание" участвовали 7,5 тысячи педагогов Тюменской области. Мероприятия проходили с 19 августа в Тюмени
, Тобольске
, Ишиме
, Ялуторовске
, Заводоуковском городском округе и Тюменском районе
. Участники посетили зональные сессии, представили лучшие практики и рассмотрели актуальные направления образования.
По данным регионального правительства, Тюменская область входит в топ-10 России
с наибольшей долей студентов в структуре населения. Сейчас их 92 тысячи. В регионе работают восемь высших учебных заведений, 20 учреждений среднего профессионального образования, 465 школ, где в 2024 году будут получать образование 257 тысяч учеников.