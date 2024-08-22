https://ria.ru/20240822/obrazovanie-1967877305.html

Около 20 процентов бюджета Тюменской области идет на развитие образования

Около 20 процентов бюджета Тюменской области идет на развитие образования - РИА Новости, 22.08.2024

Около 20 процентов бюджета Тюменской области идет на развитие образования

Около 20% бюджета Тюменской области ежегодно направляется на развитие системы образования в регионе, заявил губернатор Александр Моор, выступая на педфоруме... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:49

2024-08-22T18:49

2024-08-22T18:49

тюменская область

тюменская область

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 22 авг – РИА Новости. Около 20% бюджета Тюменской области ежегодно направляется на развитие системы образования в регионе, заявил губернатор Александр Моор, выступая на педфоруме "Призвание-2024". Итоги ежегодного профессионально-общественного форума "Призвание-2024" подвели на пленарном заседании августовского педагогического форума в ДК "Нефтяник" в четверг, его участниками стали около 900 педагогов со всех муниципалитетов региона. "Ежегодно практически 20% регионального бюджета выделяется на развитие образования. Это то, на что мы можем твердо опереться и оттолкнуться для следующих шагов вперед", – передает слова Моора его пресс-служба. По словам главы региона, принципы тюменской образовательной политики – профессионализм, технологичность и развитие человеческого капитала. Важными направлениями деятельности на ближайшее будущее являются подготовка педагогических кадров, увеличение мест для учащихся в учреждениях среднего профессионального образования и создание в рамках нацпроекта "Наука и университеты" межуниверситетского кампуса. "Наращивание интеллектуального капитала для нас – процесс двусторонний. С одной стороны, мы создаем все необходимые условия для того, чтобы развивались одаренные тюменские ребята. С другой – мы всегда открыты для тех, кто приезжает к нам учиться и работать", – отметил Моор. Всего в августовском форуме "Призвание" участвовали 7,5 тысячи педагогов Тюменской области. Мероприятия проходили с 19 августа в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковском городском округе и Тюменском районе. Участники посетили зональные сессии, представили лучшие практики и рассмотрели актуальные направления образования. По данным регионального правительства, Тюменская область входит в топ-10 России с наибольшей долей студентов в структуре населения. Сейчас их 92 тысячи. В регионе работают восемь высших учебных заведений, 20 учреждений среднего профессионального образования, 465 школ, где в 2024 году будут получать образование 257 тысяч учеников.

https://ria.ru/20240820/medoborudovanie-1967390310.html

https://ria.ru/20240814/dorogi-1966258160.html

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тюменская область, тюмень, александр моор