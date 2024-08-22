https://ria.ru/20240822/novosibirsk-1967747140.html

В наукограде Кольцово начали монтаж линейного ускорителя

В наукограде Кольцово начали монтаж линейного ускорителя - РИА Новости, 22.08.2024

В наукограде Кольцово начали монтаж линейного ускорителя

Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН в среду начали монтаж линейного ускорителя в уже готовых помещениях центра... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:55

2024-08-22T11:55

2024-08-22T13:24

космос - риа наука

кольцово

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956057946_0:227:2832:1820_1920x0_80_0_0_8bf215d1ed3be97c4e17895b2b96576f.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН в среду начали монтаж линейного ускорителя в уже готовых помещениях центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") в новосибирском наукограде Кольцово, передает корреспондент РИА Новости. "Поскольку перед нами стоит задача запустить инжекционный комплекс в 2024 году, мы начали его сборку, не дожидаясь окончательной готовности здания инжектора СКИФ. По-другому просто нельзя, потому что каждый день дорог, строители это понимают и идут нам навстречу. Нам необходимо максимально ускорить процесс, но при этом не навредить качеству сборки", - рассказал журналистам директор ИЯФ СО РАН академик РАН Павел Логачев. Он пояснил, что параллельно с активно ведущимися работами по строительству зданий комплекса СКИФ специалисты в уже готовых помещениях инжекционного комплекса начали монтаж оборудования линейного ускорителя - стартовой ступени всего ускорительного комплекса. Это позволит насколько возможно приблизить начало работ с электронным пучком и, в конечном итоге, ввод в эксплуатацию ЦКП "СКИФ". "Мы находимся в здании инжекционного комплекса. Оно минимально необходимое для того, чтобы разместить здесь ту часть ускорительного комплекса, которая готовит пучки для большого кольца СКИФа… Мы находимся в том месте, где начинается, рождается электронный пучок, набирает свою первую энергию для того, чтобы потом попасть в накопительное кольцо, в ускоритель", - сказал Логачев. В свою очередь заказчик проекта ЦКП "СКИФ" директор Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН академик РАН Валерий Бухтияров сообщил, что к концу текущего года ставится задача запустить инжекционный комплекс, начать работу с электронным пучком, а также изготовить и испытать остальное оборудование всего комплекса, которое в настоящее время готово уже на 90%. Системы линейного ускорителя электронов ЦКП "СКИФ" призваны произвести пучок и ускорить его до энергии 200 мегаэлектрон-вольт (МэВ). Затем пучок транспортируется в бустерный синхротрон, где происходит его дальнейшее ускорение до 3000 мегаэлектрон-вольт (3 ГэВ). Линейный ускоритель и бустерный синхротрон составляют инжекционный комплекс и размещаются в отдельно стоящем здании, что позволяет проводить пусконаладочные работы с пучком электронов без остановки строительства других объектов. Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" - источник синхротронного излучения (СИ) поколения "4+" и энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" в наукограде Кольцово под Новосибирском. Комплекс позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на декабрь 2024 года. Единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для ЦКП "СКИФ" - Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

https://ria.ru/20240625/nauka-1955126844.html

https://ria.ru/20240628/skif-1956042651.html

кольцово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, кольцово, российская академия наук