https://ria.ru/20240822/neuralink-1967689559.html
Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink
Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink - РИА Новости, 22.08.2024
Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:26
2024-08-22T04:26
2024-08-22T05:31
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ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. "Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет с Neuralink будут сотни людей, возможно, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение десяти лет", — написал Маск. В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.
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в мире, технологии, илон маск
В мире, Технологии, Илон Маск
Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink
Илон Маск: миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink
ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х
выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink.
"Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет с Neuralink будут сотни людей, возможно, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение десяти лет", — написал Маск.
В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.