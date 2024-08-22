https://ria.ru/20240822/neuralink-1967689559.html

Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink

Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink - РИА Новости, 22.08.2024

Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T04:26

2024-08-22T04:26

2024-08-22T05:31

в мире

технологии

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155662/10/1556621097_0:93:1797:1104_1920x0_80_0_0_c13e752a260a03997a773b771b9200eb.jpg

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. "Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет с Neuralink будут сотни людей, возможно, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение десяти лет", — написал Маск. В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.

https://radiosputnik.ru/20240805/klimenko-1964284736.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск