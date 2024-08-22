Рейтинг@Mail.ru
Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 22.08.2024 (обновлено: 05:31 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/neuralink-1967689559.html
Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink
Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink - РИА Новости, 22.08.2024
Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:26
2024-08-22T05:31
в мире
технологии
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155662/10/1556621097_0:93:1797:1104_1920x0_80_0_0_c13e752a260a03997a773b771b9200eb.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. "Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет с Neuralink будут сотни людей, возможно, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение десяти лет", — написал Маск. В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.
https://radiosputnik.ru/20240805/klimenko-1964284736.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155662/10/1556621097_101:0:1698:1198_1920x0_80_0_0_cce7ad38db1f310cb1071f7eff8c3aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илон маск
В мире, Технологии, Илон Маск
Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink

Илон Маск: миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink

© Фото : Mask et al / NeuralinkЧипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов
Чипы интерфейса мозг-компьютер и набор электродов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Mask et al / Neuralink
Чипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink.
"Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет с Neuralink будут сотни людей, возможно, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение десяти лет", — написал Маск.
Врачи работают с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
"Самое интересное". Сколько будут стоить нейроимпланты?
5 августа, 23:13
В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.
 
В миреТехнологииИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала