https://ria.ru/20240822/neuralink--1967874686.html
Второй пациент с чипом Neuralink может силой мысли моделировать 3D-объекты
Второй пациент с чипом Neuralink может силой мысли моделировать 3D-объекты - РИА Новости, 22.08.2024
Второй пациент с чипом Neuralink может силой мысли моделировать 3D-объекты
Второй участник эксперимента американской компании Neuralink по вживлению чипа в мозг может создавать 3D-объекты силой мысли с помощью импланта, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:37
2024-08-22T18:37
2024-08-22T18:37
илон маск
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Второй участник эксперимента американской компании Neuralink по вживлению чипа в мозг может создавать 3D-объекты силой мысли с помощью импланта, сообщается в пресс-релизе компании. "Благодаря импланту Link пациент улучшил свою способность играть в видеоигры и начал учиться использовать программы автоматизированного проектирования (CAD) для создания 3D-объектов. Это еще один значительный шаг на пути к созданию высокопроизводительного интерфейса, который позволит людям с квадриплегией (паралич рук и ног - ред.) управлять цифровыми устройствами и поможет вернуть им самостоятельность", - сообщается в релизе. Согласно сообщению, на второй день использования Link пациент впервые воспользовался программой CAD и разработал в ней крепление для зарядного устройства Neuralink, которое позже распечатали на 3D-принтере. "Когда я могу взять свою идею, воплотить ее и получить готовый продукт, у меня возникает ощущение, будто я снова что-то создаю", - сказал участник проекта. Компания добавила, что после завершения первой исследовательской сессии второй пациент продолжил тестировать возможности чипа во время игры в шутер Counter-Strike 2. Neuralink также надеется, что их устройство сможет взаимодействовать с физическим миром, позволяя пользователям питаться и передвигаться самостоятельно с помощью роботизированной руки или на инвалидным креслом благодаря чипу. В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.
https://ria.ru/20240726/neuralink-1962070318.html
https://ria.ru/20240725/neuralink-1961853933.html
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илон маск, в мире
Второй пациент с чипом Neuralink может силой мысли моделировать 3D-объекты
Второй пациент с вживленным чипом Neuralink может силой мысли создать 3D-объекты
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Второй участник эксперимента американской компании Neuralink по вживлению чипа в мозг может создавать 3D-объекты силой мысли с помощью импланта, сообщается в пресс-релизе компании.
"Благодаря импланту Link пациент улучшил свою способность играть в видеоигры и начал учиться использовать программы автоматизированного проектирования (CAD) для создания 3D-объектов. Это еще один значительный шаг на пути к созданию высокопроизводительного интерфейса, который позволит людям с квадриплегией (паралич рук и ног - ред.) управлять цифровыми устройствами и поможет вернуть им самостоятельность", - сообщается в релизе.
Согласно сообщению, на второй день использования Link пациент впервые воспользовался программой CAD и разработал в ней крепление для зарядного устройства Neuralink, которое позже распечатали на 3D-принтере.
"Когда я могу взять свою идею, воплотить ее и получить готовый продукт, у меня возникает ощущение, будто я снова что-то создаю", - сказал участник проекта.
Компания добавила, что после завершения первой исследовательской сессии второй пациент продолжил тестировать возможности чипа во время игры в шутер Counter-Strike 2.
Neuralink также надеется, что их устройство сможет взаимодействовать с физическим миром, позволяя пользователям питаться и передвигаться самостоятельно с помощью роботизированной руки или на инвалидным креслом благодаря чипу.
В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск
сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.