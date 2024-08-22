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Nestle с сентября сменит генерального директора - РИА Новости, 22.08.2024
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19:49 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/nestle-1967888380.html
Nestle с сентября сменит генерального директора
Nestle с сентября сменит генерального директора - РИА Новости, 22.08.2024
Nestle с сентября сменит генерального директора
Генеральный директор швейцарского концерна Nestle SA Марк Шнайдер (Mark Schneider) покидает свой пост, с сентября его сменит глава латиноамериканского... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:49
2024-08-22T19:49
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Генеральный директор швейцарского концерна Nestle SA Марк Шнайдер (Mark Schneider) покидает свой пост, с сентября его сменит глава латиноамериканского подразделения компании Лоран Фрейше (Laurent Freixe), следует из пресс-релиза Nestle. "Совет директоров Nestle назначил Лорана Фрейше… на должность генерального директора Nestle с 1 сентября. Совет директоров также выдвинул Фрейше в качестве кандидата в совет директоров на ежегодном собрании акционеров в 2025 году", - говорится в сообщении. Шнайдер, который занимал пост гендиректора Nestle с 2017 года, принял решение отказаться от этой должности, а также покинуть совет директоров компании. Фрейше начал работать в Nestle в 1986 году. С 2008 по 2014 год руководил европейским подразделением, затем американским, а в 2022 году был назначен гендиректором латиноамериканского подразделения компании. Швейцарская Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Основана в 1866 году. Компании принадлежит более 400 фабрик в 83 странах, а общее число сотрудников по всему миру составляет около 270 тысяч.
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nestle s.a., в мире
Nestle S.A., В мире
Nestle с сентября сменит генерального директора

Фрейше в сентябре сменит Шнайдера на посту генерального директора Nestle

© AP Photo / KEYSTONE/Laurent GillieronЛоготип компании Nestle
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / KEYSTONE/Laurent Gillieron
Логотип компании Nestle. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Генеральный директор швейцарского концерна Nestle SA Марк Шнайдер (Mark Schneider) покидает свой пост, с сентября его сменит глава латиноамериканского подразделения компании Лоран Фрейше (Laurent Freixe), следует из пресс-релиза Nestle.
"Совет директоров Nestle назначил Лорана Фрейше… на должность генерального директора Nestle с 1 сентября. Совет директоров также выдвинул Фрейше в качестве кандидата в совет директоров на ежегодном собрании акционеров в 2025 году", - говорится в сообщении.
Шнайдер, который занимал пост гендиректора Nestle с 2017 года, принял решение отказаться от этой должности, а также покинуть совет директоров компании.
Фрейше начал работать в Nestle в 1986 году. С 2008 по 2014 год руководил европейским подразделением, затем американским, а в 2022 году был назначен гендиректором латиноамериканского подразделения компании.
Швейцарская Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Основана в 1866 году. Компании принадлежит более 400 фабрик в 83 странах, а общее число сотрудников по всему миру составляет около 270 тысяч.
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