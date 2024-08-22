https://ria.ru/20240822/neft-1967769913.html

В Венгрии предложили схему доставки нефти от российско-украинской границы

В Венгрии предложили схему доставки нефти от российско-украинской границы - РИА Новости, 22.08.2024

В Венгрии предложили схему доставки нефти от российско-украинской границы

Венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски по доставке нефти из России, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:01

2024-08-22T13:01

2024-08-22T16:16

россия

нефть

экономика

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БУДАПЕШТ, 22 авг — РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски по доставке нефти из России, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1."В ведение MOL переходят риски доставки от российско-украинской границы <...> по территории Украины. Это, очевидно, дороже — брать на себя риски по маршруту, который не считается безопасным. Насколько дороже, еще идут подсчеты. <...> Решение не бесплатное, но оно хотя бы есть", — сказал чиновник.По его словам, Будапешт рассчитывает, что Киев примет эту схему и она вступит в силу в ближайшее время. Объем поставок останется неизменным.Гуйяш подчеркнул, что у MOL хорошие шансы решить проблему транзита нефти через Украину.Он пояснил, что компания начала переговоры еще несколько недель назад при поддержке правительства. Если этот договор получится заключить, появится правовое решение для обеспечения безопасного нефтеснабжения.Словакия и Венгрия 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал подтвержденным тот факт, что остановку транзита координировали из Брюсселя.Как писала газета Financial Times со ссылкой на письмо комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса, ЕК в ответе на жалобу посоветовала Будапешту и Братиславе отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники.Сийярто отметил, что Венгрия не торопится замещать "Лукойл" другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Киев "завтра может сделать то же самое с другой компанией". На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются.

https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нефть, экономика