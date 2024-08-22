https://ria.ru/20240822/nato-1967837464.html
В молдавской оппозиции сделали мрачный прогноз о будущем страны
В молдавской оппозиции сделали мрачный прогноз о будущем страны - РИА Новости, 22.08.2024
В молдавской оппозиции сделали мрачный прогноз о будущем страны
Евросоюз подталкивает Молдавию к сотрудничеству с НАТО и появлению на территории страны очередной военной базы, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:25
2024-08-22T16:25
2024-08-22T16:25
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КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Евросоюз подталкивает Молдавию к сотрудничеству с НАТО и появлению на территории страны очередной военной базы, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "И куда же вывели нас президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность"? На ту самую тропу войны, к которой нас стремительно подталкивает Евросоюз, чтобы как можно скорее превратить Молдавию в буферную зону. Все понимают, что, если мы проголосуем за евроинтеграцию, здесь будет еще одна база НАТО", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Он считает, что доказательством этого служат регулярное проведение совместных с США военных учений, желание третьих стран закупить для Молдавии БТР и участие молдавских военных в миротворческих миссиях под эгидой Евросоюза. "У власти остается одно - подавить волю простого народа... желая получить заветное одобрение своих кураторов с запада. Но людей Молдавии так просто не запугать. Ведь курс на евроинтеграцию уже доказал всем, что это дорога в никуда", - добавил оппозиционер. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962037415.html
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в мире, молдавия, сша, украина, майя санду, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Украина, Майя Санду, НАТО, Евросоюз
В молдавской оппозиции сделали мрачный прогноз о будущем страны
Оппозиционер Лунгу: Евросоюз подталкивает Молдавию к сотрудничеству с НАТО
КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Евросоюз подталкивает Молдавию к сотрудничеству с НАТО и появлению на территории страны очередной военной базы, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"И куда же вывели нас президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность"? На ту самую тропу войны, к которой нас стремительно подталкивает Евросоюз, чтобы как можно скорее превратить Молдавию в буферную зону. Все понимают, что, если мы проголосуем за евроинтеграцию, здесь будет еще одна база НАТО", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
Он считает, что доказательством этого служат регулярное проведение совместных с США военных учений, желание третьих стран закупить для Молдавии БТР и участие молдавских военных в миротворческих миссиях под эгидой Евросоюза.
"У власти остается одно - подавить волю простого народа... желая получить заветное одобрение своих кураторов с запада. Но людей Молдавии так просто не запугать. Ведь курс на евроинтеграцию уже доказал всем, что это дорога в никуда", - добавил оппозиционер.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.