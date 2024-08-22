https://ria.ru/20240822/nato-1967742917.html
Стало известно, что НАТО разместит на границе с Россией
Стало известно, что НАТО разместит на границе с Россией - РИА Новости, 22.08.2024
Стало известно, что НАТО разместит на границе с Россией
Североатлантический альянс развернет бронетанковую бригаду численностью в четыре-пять тысяч солдат в финском городе Миккели у границы с Россией, пишут местные... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:37
2024-08-22T11:37
2024-08-22T11:45
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс развернет бронетанковую бригаду численностью в четыре-пять тысяч солдат в финском городе Миккели у границы с Россией, пишут местные СМИ.Отмечается, что к ней присоединятся шведские и норвежские солдаты.О решении будет официально объявлено в ближайшие недели, пишут СМИ.Вчера официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО.
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в мире, финляндия, россия, мария захарова, нато
В мире, Финляндия, Россия, Мария Захарова, НАТО
Стало известно, что НАТО разместит на границе с Россией
НАТО разместит бригаду численностью до 5000 солдат в Финляндии на границе с РФ