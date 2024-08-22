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Стало известно, что НАТО разместит на границе с Россией - РИА Новости, 22.08.2024
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11:37 22.08.2024 (обновлено: 11:45 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/nato-1967742917.html
Стало известно, что НАТО разместит на границе с Россией
Стало известно, что НАТО разместит на границе с Россией - РИА Новости, 22.08.2024
Стало известно, что НАТО разместит на границе с Россией
Североатлантический альянс развернет бронетанковую бригаду численностью в четыре-пять тысяч солдат в финском городе Миккели у границы с Россией, пишут местные... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:37
2024-08-22T11:45
в мире
финляндия
россия
мария захарова
нато
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс развернет бронетанковую бригаду численностью в четыре-пять тысяч солдат в финском городе Миккели у границы с Россией, пишут местные СМИ.Отмечается, что к ней присоединятся шведские и норвежские солдаты.О решении будет официально объявлено в ближайшие недели, пишут СМИ.Вчера официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО.
https://ria.ru/20240821/voyska-1967576334.html
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в мире, финляндия, россия, мария захарова, нато
В мире, Финляндия, Россия, Мария Захарова, НАТО
Стало известно, что НАТО разместит на границе с Россией

НАТО разместит бригаду численностью до 5000 солдат в Финляндии на границе с РФ

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс развернет бронетанковую бригаду численностью в четыре-пять тысяч солдат в финском городе Миккели у границы с Россией, пишут местные СМИ.
Отмечается, что к ней присоединятся шведские и норвежские солдаты.
О решении будет официально объявлено в ближайшие недели, пишут СМИ.
Вчера официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО.
Шведский и финский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране
21 августа, 15:31
 
В миреФинляндияРоссияМария ЗахароваНАТО
 
 
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