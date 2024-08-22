Рейтинг@Mail.ru
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 22.08.2024 (обновлено: 02:26 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/nato-1967682945.html
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
Оказывая поддержку ВСУ в нападении на Курскую область, НАТО провоцирует начало третьей мировой войны, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в интервью... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T02:16
2024-08-22T02:26
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966783154_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_6d8bdf548843c57dcc566585a70e5fe3.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Оказывая поддержку ВСУ в нападении на Курскую область, НАТО провоцирует начало третьей мировой войны, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis."Немецкие и британские лидеры связывают нападение на Россию с возможностью еще больших поставок вооружений (Украине — Прим. ред.). НАТО несет ответственность за атаку на Россию", — рассказал эксперт.Профессор отметил, что поддержка Украины со стороны НАТО в нападении на Курскую область может привести к третьей мировой войне."Мы видим, что продолжается постепенная эскалация, и это прямо продемонстрировал Зеленский", — добавил политолог.Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.После событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
https://ria.ru/20240821/vsu-1967651069.html
https://ria.ru/20240821/alaudinov-1967548189.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966783154_165:0:1108:707_1920x0_80_0_0_e5f7bc3876d78cf04f65b2003ca059d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Россия, НАТО
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

Дизен: НАТО провоцирует третью мировую, помогая ВСУ в Курской области

© Минобороны России/TelegramВертолет Ка-52 наносит удар по бронированной военной технике подразделений ВСУ
Вертолет Ка-52 наносит удар по бронированной военной технике подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Минобороны России/Telegram
Вертолет Ка-52 наносит удар по бронированной военной технике подразделений ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Оказывая поддержку ВСУ в нападении на Курскую область, НАТО провоцирует начало третьей мировой войны, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.
"Немецкие и британские лидеры связывают нападение на Россию с возможностью еще больших поставок вооружений (Украине — Прим. ред.). НАТО несет ответственность за атаку на Россию", — рассказал эксперт.
МИ-35 авиации ВКС нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В США увидели пугающую деталь в атаке ВСУ на Курскую область
Вчера, 20:11
Профессор отметил, что поддержка Украины со стороны НАТО в нападении на Курскую область может привести к третьей мировой войне.
«
"Мы видим, что продолжается постепенная эскалация, и это прямо продемонстрировал Зеленский", — добавил политолог.
Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
После событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
ВСУ выводят часть подразделений из Курской области, заявил Алаудинов
Вчера, 13:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала