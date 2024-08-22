https://ria.ru/20240822/nato-1967682945.html

"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

Оказывая поддержку ВСУ в нападении на Курскую область, НАТО провоцирует начало третьей мировой войны, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в интервью... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T02:16

2024-08-22T02:16

2024-08-22T02:26

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Оказывая поддержку ВСУ в нападении на Курскую область, НАТО провоцирует начало третьей мировой войны, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis."Немецкие и британские лидеры связывают нападение на Россию с возможностью еще больших поставок вооружений (Украине — Прим. ред.). НАТО несет ответственность за атаку на Россию", — рассказал эксперт.Профессор отметил, что поддержка Украины со стороны НАТО в нападении на Курскую область может привести к третьей мировой войне."Мы видим, что продолжается постепенная эскалация, и это прямо продемонстрировал Зеленский", — добавил политолог.Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.После событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.

https://ria.ru/20240821/vsu-1967651069.html

https://ria.ru/20240821/alaudinov-1967548189.html

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