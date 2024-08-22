https://ria.ru/20240822/nato-1967682945.html
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
Оказывая поддержку ВСУ в нападении на Курскую область, НАТО провоцирует начало третьей мировой войны, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в интервью... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T02:16
2024-08-22T02:16
2024-08-22T02:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Оказывая поддержку ВСУ в нападении на Курскую область, НАТО провоцирует начало третьей мировой войны, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis."Немецкие и британские лидеры связывают нападение на Россию с возможностью еще больших поставок вооружений (Украине — Прим. ред.). НАТО несет ответственность за атаку на Россию", — рассказал эксперт.Профессор отметил, что поддержка Украины со стороны НАТО в нападении на Курскую область может привести к третьей мировой войне."Мы видим, что продолжается постепенная эскалация, и это прямо продемонстрировал Зеленский", — добавил политолог.Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.После событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
https://ria.ru/20240821/vsu-1967651069.html
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в мире, курская область, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Россия, НАТО
"Больше оружия". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
Дизен: НАТО провоцирует третью мировую, помогая ВСУ в Курской области
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Оказывая поддержку ВСУ в нападении на Курскую область, НАТО провоцирует начало третьей мировой войны, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в интервью
YouTube-каналу Syriana Analysis.
"Немецкие и британские лидеры связывают нападение на Россию с возможностью еще больших поставок вооружений (Украине — Прим. ред.). НАТО несет ответственность за атаку на Россию", — рассказал эксперт.
Профессор отметил, что поддержка Украины со стороны НАТО в нападении на Курскую область может привести к третьей мировой войне.
«
"Мы видим, что продолжается постепенная эскалация, и это прямо продемонстрировал Зеленский", — добавил политолог.
Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
После событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.