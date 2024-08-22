Рейтинг@Mail.ru
Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 22.08.2024 (обновлено: 15:07 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/murashko-1967803578.html
Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области
Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области
Сейчас 187 бригад скорой помощи работают в Курской области, в том числе привлеченные из других регионов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:48
2024-08-22T15:07
курская область
общество
россия
михаил мурашко
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сейчас 187 бригад скорой помощи работают в Курской области, в том числе привлеченные из других регионов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Усилена служба скорой помощи, в общей сложности сейчас 187 бригад с привлеченными в том числе из других субъектов РФ", - сказал МурашкоОн отметил, что сейчас в области организованы пути для эвакуации, налажена координация с ФМБА, Роспотребнадзором и Россельхознадзором для вывоза раненых.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, общество, россия, михаил мурашко, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Курская область, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области

Мурашко: в Курской области работают 187 бригад скорой помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сейчас 187 бригад скорой помощи работают в Курской области, в том числе привлеченные из других регионов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Усилена служба скорой помощи, в общей сложности сейчас 187 бригад с привлеченными в том числе из других субъектов РФ", - сказал Мурашко
Он отметил, что сейчас в области организованы пути для эвакуации, налажена координация с ФМБА, Роспотребнадзором и Россельхознадзором для вывоза раненых.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
14 августа, 19:32
 
Курская областьОбществоРоссияМихаил МурашкоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала