https://ria.ru/20240822/murashko-1967803578.html

Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области

Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области

Сейчас 187 бригад скорой помощи работают в Курской области, в том числе привлеченные из других регионов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:48

2024-08-22T14:48

2024-08-22T15:07

курская область

общество

россия

михаил мурашко

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сейчас 187 бригад скорой помощи работают в Курской области, в том числе привлеченные из других регионов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Усилена служба скорой помощи, в общей сложности сейчас 187 бригад с привлеченными в том числе из других субъектов РФ", - сказал МурашкоОн отметил, что сейчас в области организованы пути для эвакуации, налажена координация с ФМБА, Роспотребнадзором и Россельхознадзором для вывоза раненых.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

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курская область, общество, россия, михаил мурашко, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)