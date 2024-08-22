https://ria.ru/20240822/murashko-1967803578.html
Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области
Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области
Сейчас 187 бригад скорой помощи работают в Курской области, в том числе привлеченные из других регионов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:48
2024-08-22T14:48
2024-08-22T15:07
курская область
общество
россия
михаил мурашко
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сейчас 187 бригад скорой помощи работают в Курской области, в том числе привлеченные из других регионов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Усилена служба скорой помощи, в общей сложности сейчас 187 бригад с привлеченными в том числе из других субъектов РФ", - сказал МурашкоОн отметил, что сейчас в области организованы пути для эвакуации, налажена координация с ФМБА, Роспотребнадзором и Россельхознадзором для вывоза раненых.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, общество, россия, михаил мурашко, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Курская область, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Мурашко назвал число бригад скорой помощи, работающих в Курской области
Мурашко: в Курской области работают 187 бригад скорой помощи