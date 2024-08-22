https://ria.ru/20240822/most-1967858562.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 22.08.2024
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, повторно перекрывавшееся в четверг, восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:44
2024-08-22T17:44
2024-08-22T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, повторно перекрывавшееся в четверг, восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение второй раз за четверг перекрыли в 16.29 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Открыли движение по мосту в 17.41 мск.
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республика крым, россия, безопасность, общество
Республика Крым, Россия, Безопасность, Общество
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли после приостановки движения