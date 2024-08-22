https://ria.ru/20240822/most-1967845118.html

Движение по Крымскому мосту снова перекрыли

Движение по Крымскому мосту снова перекрыли - РИА Новости, 22.08.2024

Движение по Крымскому мосту снова перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за четверг, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:50

2024-08-22T16:50

2024-08-22T16:52

крымский мост

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за четверг, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Первый раз мост закрывали для движения машин в первой половине дня. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не называются. Перекрыли движение в 16.29 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

крымский мост, республика крым, общество