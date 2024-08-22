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Движение по Крымскому мосту снова перекрыли - РИА Новости, 22.08.2024
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16:50 22.08.2024 (обновлено: 16:52 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/most-1967845118.html
Движение по Крымскому мосту снова перекрыли
Движение по Крымскому мосту снова перекрыли - РИА Новости, 22.08.2024
Движение по Крымскому мосту снова перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за четверг, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:50
2024-08-22T16:52
крымский мост
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за четверг, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Первый раз мост закрывали для движения машин в первой половине дня. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не называются. Перекрыли движение в 16.29 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
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крымский мост, республика крым, общество
Крымский мост, Республика Крым, Общество
Движение по Крымскому мосту снова перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли во второй раз за день

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за четверг, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Первый раз мост закрывали для движения машин в первой половине дня.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Причины не называются. Перекрыли движение в 16.29 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля, 17:35
 
Крымский мостРеспублика КрымОбщество
 
 
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