https://ria.ru/20240822/most-1967845118.html
Движение по Крымскому мосту снова перекрыли
Движение по Крымскому мосту снова перекрыли - РИА Новости, 22.08.2024
Движение по Крымскому мосту снова перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за четверг, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:50
2024-08-22T16:50
2024-08-22T16:52
крымский мост
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за четверг, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Первый раз мост закрывали для движения машин в первой половине дня. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не называются. Перекрыли движение в 16.29 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым, общество
Крымский мост, Республика Крым, Общество
Движение по Крымскому мосту снова перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли во второй раз за день