https://ria.ru/20240822/most-1967743041.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 22.08.2024

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 45 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:37

2024-08-22T11:37

2024-08-22T16:38

республика крым

крымский мост

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 45 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 10:36 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, крымский мост, общество