https://ria.ru/20240822/most-1967743041.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 22.08.2024
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 45 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:37
2024-08-22T11:37
2024-08-22T16:38
республика крым
крымский мост
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 45 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 10:36 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, общество
Республика Крым, Крымский мост, Общество
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после приостановки движения