https://ria.ru/20240822/moskva-1967779388.html

Более трех тысяч деревьев украсят вылетные магистрали и улицы Москвы

Более трех тысяч деревьев украсят вылетные магистрали и улицы Москвы - РИА Новости, 22.08.2024

Более трех тысяч деревьев украсят вылетные магистрали и улицы Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства этой осенью высадят свыше 3 тысяч деревьев вдоль вылетных магистралей и крупных улиц столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:38

2024-08-22T13:38

2024-08-22T13:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

деревья

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства этой осенью высадят свыше 3 тысяч деревьев вдоль вылетных магистралей и крупных улиц столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В этом году высадим вдоль более 10 магистралей и крупных улиц свыше 3 тысяч деревьев", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств. "Как правило, для украшения улиц и магистралей выбираем липы, клены, вязы и декоративные яблони. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что программа озеленения магистралей и улиц стартовала в Москве в 2021 году, за время ее реализации высадили уже более 21 тысячи деревьев и кустарников.

https://ria.ru/20240822/stantsii-1967714802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, деревья