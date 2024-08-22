https://ria.ru/20240822/moskva-1967779388.html
Более трех тысяч деревьев украсят вылетные магистрали и улицы Москвы
Более трех тысяч деревьев украсят вылетные магистрали и улицы Москвы - РИА Новости, 22.08.2024
Более трех тысяч деревьев украсят вылетные магистрали и улицы Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства этой осенью высадят свыше 3 тысяч деревьев вдоль вылетных магистралей и крупных улиц столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:38
2024-08-22T13:38
2024-08-22T13:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
деревья
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства этой осенью высадят свыше 3 тысяч деревьев вдоль вылетных магистралей и крупных улиц столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В этом году высадим вдоль более 10 магистралей и крупных улиц свыше 3 тысяч деревьев", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств. "Как правило, для украшения улиц и магистралей выбираем липы, клены, вязы и декоративные яблони. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что программа озеленения магистралей и улиц стартовала в Москве в 2021 году, за время ее реализации высадили уже более 21 тысячи деревьев и кустарников.
https://ria.ru/20240822/stantsii-1967714802.html
https://ria.ru/20240820/moskva-1967241917.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, деревья
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Деревья
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства этой осенью высадят свыше 3 тысяч деревьев вдоль вылетных магистралей и крупных улиц столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В этом году высадим вдоль более 10 магистралей и крупных улиц свыше 3 тысяч деревьев", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра напомнил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств.
"Как правило, для украшения улиц и магистралей выбираем липы, клены, вязы и декоративные яблони. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что программа озеленения магистралей и улиц стартовала в Москве в 2021 году, за время ее реализации высадили уже более 21 тысячи деревьев и кустарников.