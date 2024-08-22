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В Москве полицейские собаки помогли раскрыть почти две тысячи дел в году - РИА Новости, 22.08.2024
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12:40 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/moskva-1967764371.html
В Москве полицейские собаки помогли раскрыть почти две тысячи дел в году
В Москве полицейские собаки помогли раскрыть почти две тысячи дел в году - РИА Новости, 22.08.2024
В Москве полицейские собаки помогли раскрыть почти две тысячи дел в году
В кинологических подразделениях Москвы служат около 600 собак, которые за шесть месяцев 2024 года помогли раскрыть почти две тысячи преступлений, рассказали... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:40
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москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В кинологических подразделениях Москвы служат около 600 собак, которые за шесть месяцев 2024 года помогли раскрыть почти две тысячи преступлений, рассказали журналистам в ходе пресс-тура, посвященного работе Центра кинологической службы и Экспертно-криминалистического центра московской полиции. "В кинологических подразделениях Москвы служат почти 600 собак, а благодаря их навыкам и умениям за 6 месяцев 2024 года раскрыто почти 2 тысячи преступлений", - говорится в пресс-релизе. В этом году кинологическая служба отметила своё 105-летие. Полицейские собаки работают по таким направлениям, как розыск по запаху, поиск наркотиков и взрывчатки, а также защитная служба. Щенков в ЦКС ГУ МВД России по Москве дрессируют с рождения по программе "Щенячий патруль", отметили в ведомстве.
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москва, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве полицейские собаки помогли раскрыть почти две тысячи дел в году

Полицейские собаки в Москве помогли раскрыть почти две преступлений за полгода

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСлужебно-разыскное собаководство МВД России
Служебно-разыскное собаководство МВД России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Служебно-разыскное собаководство МВД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В кинологических подразделениях Москвы служат около 600 собак, которые за шесть месяцев 2024 года помогли раскрыть почти две тысячи преступлений, рассказали журналистам в ходе пресс-тура, посвященного работе Центра кинологической службы и Экспертно-криминалистического центра московской полиции.
"В кинологических подразделениях Москвы служат почти 600 собак, а благодаря их навыкам и умениям за 6 месяцев 2024 года раскрыто почти 2 тысячи преступлений", - говорится в пресс-релизе.
В этом году кинологическая служба отметила своё 105-летие. Полицейские собаки работают по таким направлениям, как розыск по запаху, поиск наркотиков и взрывчатки, а также защитная служба. Щенков в ЦКС ГУ МВД России по Москве дрессируют с рождения по программе "Щенячий патруль", отметили в ведомстве.
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