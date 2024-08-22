https://ria.ru/20240822/moskva-1967764371.html

В Москве полицейские собаки помогли раскрыть почти две тысячи дел в году

В Москве полицейские собаки помогли раскрыть почти две тысячи дел в году - РИА Новости, 22.08.2024

В Москве полицейские собаки помогли раскрыть почти две тысячи дел в году

В кинологических подразделениях Москвы служат около 600 собак, которые за шесть месяцев 2024 года помогли раскрыть почти две тысячи преступлений, рассказали... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:40

2024-08-22T12:40

2024-08-22T12:40

москва

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953939999_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_1c90b788fdc0f563c5c06a2c36223187.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В кинологических подразделениях Москвы служат около 600 собак, которые за шесть месяцев 2024 года помогли раскрыть почти две тысячи преступлений, рассказали журналистам в ходе пресс-тура, посвященного работе Центра кинологической службы и Экспертно-криминалистического центра московской полиции. "В кинологических подразделениях Москвы служат почти 600 собак, а благодаря их навыкам и умениям за 6 месяцев 2024 года раскрыто почти 2 тысячи преступлений", - говорится в пресс-релизе. В этом году кинологическая служба отметила своё 105-летие. Полицейские собаки работают по таким направлениям, как розыск по запаху, поиск наркотиков и взрывчатки, а также защитная служба. Щенков в ЦКС ГУ МВД России по Москве дрессируют с рождения по программе "Щенячий патруль", отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240728/kinolog-1962453325.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)