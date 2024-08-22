https://ria.ru/20240822/moskva-1967734303.html

Россия и Китай намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов

Россия и Китай намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов

Москва и Пекин намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов в торговле, укреплять диалог между финансово-банковскими организациями, говорится в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:12

2024-08-22T11:12

2024-08-22T11:12

москва

россия

китай

михаил мишустин

экономика

ли цян

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов в торговле, укреплять диалог между финансово-банковскими организациями, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве. "Главы правительств отмечают важность дальнейшего углубления практического сотрудничества в финансовой сфере для обеспечения устойчивости российско-китайской торговли, будут продолжать укреплять взаимопонимание и диалог между финансово-банковскими организациями, обеспечивать бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем", - сказано в коммюнике. Отмечается намерение сторон "поддерживать достигнутый высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина.

https://ria.ru/20240821/mishustin-1967517501.html

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москва

россия

китай

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москва, россия, китай, михаил мишустин, экономика, ли цян