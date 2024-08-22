Россия и Китай намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов
РФ и КНР намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов в торговле
Флаги КНР и России. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин намерены обеспечивать бесперебойную работу каналов расчетов в торговле, укреплять диалог между финансово-банковскими организациями, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве.
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"Главы правительств отмечают важность дальнейшего углубления практического сотрудничества в финансовой сфере для обеспечения устойчивости российско-китайской торговли, будут продолжать укреплять взаимопонимание и диалог между финансово-банковскими организациями, обеспечивать бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем", - сказано в коммюнике.
Отмечается намерение сторон "поддерживать достигнутый высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина.
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