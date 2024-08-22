https://ria.ru/20240822/moldaviya-1967740364.html
Кандидат от "Победы" Боля намерен участвовать в выборах президента Молдавии
Кандидат от "Победы" Боля намерен участвовать в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 22.08.2024
Кандидат от "Победы" Боля намерен участвовать в выборах президента Молдавии
Депутат парламента, кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что намерен принять участие в выборах, несмотря на... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:33
2024-08-22T11:33
2024-08-22T11:33
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КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Депутат парламента, кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что намерен принять участие в выборах, несмотря на запрет ЦИК и отклоненную жалобу блока. Ранее в четверг Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу политсилы. "Мы продолжим борьбу, соберём инициативную группу. Найдем другие решения", - сказал он журналистам. Боля является одним из лидеров партии " Возрождение, входящей в блок "Победа". На заседании 7 августа заместитель председателя ЦИК Молдавии Павел Постика заявил, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещенной в Молдавии партии "Шор".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, василий боля
В мире, Молдавия, Кишинев, Василий Боля
Кандидат от "Победы" Боля намерен участвовать в выборах президента Молдавии
Боля намерен участвовать в выборах президента Молдавии, несмотря на запрет ЦИК
КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Депутат парламента, кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что намерен принять участие в выборах, несмотря на запрет ЦИК и отклоненную жалобу блока.
Ранее в четверг Апелляционная палата Кишинева
отклонила жалобу политсилы.
«
"Мы продолжим борьбу, соберём инициативную группу. Найдем другие решения", - сказал он журналистам.
Боля является одним из лидеров партии " Возрождение, входящей в блок "Победа".
На заседании 7 августа заместитель председателя ЦИК Молдавии Павел Постика заявил, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещенной в Молдавии партии "Шор".