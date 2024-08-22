https://ria.ru/20240822/moldaviya-1967740364.html

Кандидат от "Победы" Боля намерен участвовать в выборах президента Молдавии

Кандидат от "Победы" Боля намерен участвовать в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 22.08.2024

Кандидат от "Победы" Боля намерен участвовать в выборах президента Молдавии

Депутат парламента, кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что намерен принять участие в выборах, несмотря на... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:33

2024-08-22T11:33

2024-08-22T11:33

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василий боля

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КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Депутат парламента, кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля заявил, что намерен принять участие в выборах, несмотря на запрет ЦИК и отклоненную жалобу блока. Ранее в четверг Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу политсилы. "Мы продолжим борьбу, соберём инициативную группу. Найдем другие решения", - сказал он журналистам. Боля является одним из лидеров партии " Возрождение, входящей в блок "Победа". На заседании 7 августа заместитель председателя ЦИК Молдавии Павел Постика заявил, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещенной в Молдавии партии "Шор".

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, василий боля