Моди выступил с обращением перед визитом на Украину
Премьер Индии Моди заявил о необходимости мира в Европе
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал мировое сообщество объединиться перед лицом вызовов, которые угрожают человечеству, его слова приводит Hindustan Times
"Индия верит в традицию Будды, следовательно, верит в мир, а не в войну. Индия является сторонником мира в этом регионе (в Европе - Прим.ред). Нам нужно быть вместе, чтобы противостоять вызовам, которые угрожают человечеству. Индия сосредоточена на дипломатии и диалоге", — сказал он.
"Индия верит в традицию Будды, следовательно, верит в мир, а не в войну. Индия является сторонником мира в этом регионе (в Европе - Прим.ред). Нам нужно быть вместе, чтобы противостоять вызовам, которые угрожают человечеству. Индия сосредоточена на дипломатии и диалоге", — сказал он.
Моди в пятницу посетит Киев, сообщили в индийском МИД. Замглавы МИД Индии Танмая Лала заявил, что официальный визит состоится по приглашению Владимира Зеленского.
Мирное урегулирование ситуации было одной из тем обсуждения во время официального визита премьера Индии в Россию 8-9 июля. В свою очередь, Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
Мирное урегулирование ситуации было одной из тем обсуждения во время официального визита премьера Индии в Россию 8-9 июля. В свою очередь, Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".