https://ria.ru/20240822/modi-1967712857.html

Моди выступил с обращением перед визитом на Украину

Моди выступил с обращением перед визитом на Украину - РИА Новости, 22.08.2024

Моди выступил с обращением перед визитом на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал мировое сообщество объединиться перед лицом вызовов, которые угрожают человечеству, его слова приводит Hindustan... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:41

2024-08-22T09:41

2024-08-22T16:49

в мире

нарендра моди

индия

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал мировое сообщество объединиться перед лицом вызовов, которые угрожают человечеству, его слова приводит Hindustan Times "Индия верит в традицию Будды, следовательно, верит в мир, а не в войну. Индия является сторонником мира в этом регионе (в Европе - Прим.ред). Нам нужно быть вместе, чтобы противостоять вызовам, которые угрожают человечеству. Индия сосредоточена на дипломатии и диалоге", — сказал он. Моди в пятницу посетит Киев, сообщили в индийском МИД. Замглавы МИД Индии Танмая Лала заявил, что официальный визит состоится по приглашению Владимира Зеленского. Мирное урегулирование ситуации было одной из тем обсуждения во время официального визита премьера Индии в Россию 8-9 июля. В свою очередь, Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967710198.html

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в мире, нарендра моди, индия