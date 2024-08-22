https://ria.ru/20240822/mishustin-1967726568.html

Мишустин оценил роль Роспатента в достижении экономического суверенитета

Мишустин оценил роль Роспатента в достижении экономического суверенитета - РИА Новости, 22.08.2024

Мишустин оценил роль Роспатента в достижении экономического суверенитета

Роль Роспатента очень важна в достижении научного, экономического суверенитета, поскольку она базируется на правах на средства интеллектуального труда, заявил... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:49

2024-08-22T10:49

2024-08-22T14:04

технологии

россия

михаил мишустин

юрий зубов

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роль Роспатента очень важна в достижении научного, экономического суверенитета, поскольку она базируется на правах на средства интеллектуального труда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Технологический, промышленный, экономический, научный суверенитет страны базируется на правах на интеллектуальные патенты, на средства интеллектуального труда. Помогая ученым, инженерам, новаторам, защищать свои права, вы находитесь на переднем крае. И здесь, конечно, очень важна, еще раз повторю, роль Роспатента", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрием Зубовым. Глава кабмина подчеркнул, что сегодня интеллектуальная собственность является главным экономическим активом, за который борются все страны мира. "Тот, кто сможет активнее развивать все институты поддержки интеллектуальной собственности, тот будет достигать больших результатов в экономическом развитии и росте", - добавил Мишустин.Также глава правительства оценил выдачу Роспатентом охранных свидетельств в электронном виде."Это очень удобно, особенно людям, когда они живут в удалённой местности. Знаю, что этот элемент работы на сегодняшний день в сфере вашего внимания", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240724/mishustin-1961634251.html

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технологии, россия, михаил мишустин, юрий зубов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)