Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил роль Роспатента в достижении экономического суверенитета - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 22.08.2024 (обновлено: 14:04 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/mishustin-1967726568.html
Мишустин оценил роль Роспатента в достижении экономического суверенитета
Мишустин оценил роль Роспатента в достижении экономического суверенитета - РИА Новости, 22.08.2024
Мишустин оценил роль Роспатента в достижении экономического суверенитета
Роль Роспатента очень важна в достижении научного, экономического суверенитета, поскольку она базируется на правах на средства интеллектуального труда, заявил... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:49
2024-08-22T14:04
технологии
россия
михаил мишустин
юрий зубов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967732528_0:275:3091:2014_1920x0_80_0_0_19171ed5a6c46c546adacf5916b457b9.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роль Роспатента очень важна в достижении научного, экономического суверенитета, поскольку она базируется на правах на средства интеллектуального труда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Технологический, промышленный, экономический, научный суверенитет страны базируется на правах на интеллектуальные патенты, на средства интеллектуального труда. Помогая ученым, инженерам, новаторам, защищать свои права, вы находитесь на переднем крае. И здесь, конечно, очень важна, еще раз повторю, роль Роспатента", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрием Зубовым. Глава кабмина подчеркнул, что сегодня интеллектуальная собственность является главным экономическим активом, за который борются все страны мира. "Тот, кто сможет активнее развивать все институты поддержки интеллектуальной собственности, тот будет достигать больших результатов в экономическом развитии и росте", - добавил Мишустин.Также глава правительства оценил выдачу Роспатентом охранных свидетельств в электронном виде."Это очень удобно, особенно людям, когда они живут в удалённой местности. Знаю, что этот элемент работы на сегодняшний день в сфере вашего внимания", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240724/mishustin-1961634251.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967732528_362:0:3091:2047_1920x0_80_0_0_effb84c649a67527d6760c1329f8c0ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, михаил мишустин, юрий зубов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Юрий Зубов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Мишустин оценил роль Роспатента в достижении экономического суверенитета

Мишустин: роль Роспатента очень важна в достижении экономического суверенитета

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Роспатента Юрий Зубов во время встречи. 22 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Роспатента Юрий Зубов во время встречи. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Роспатента Юрий Зубов во время встречи. 22 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роль Роспатента очень важна в достижении научного, экономического суверенитета, поскольку она базируется на правах на средства интеллектуального труда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Технологический, промышленный, экономический, научный суверенитет страны базируется на правах на интеллектуальные патенты, на средства интеллектуального труда. Помогая ученым, инженерам, новаторам, защищать свои права, вы находитесь на переднем крае. И здесь, конечно, очень важна, еще раз повторю, роль Роспатента", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрием Зубовым.
Глава кабмина подчеркнул, что сегодня интеллектуальная собственность является главным экономическим активом, за который борются все страны мира.
"Тот, кто сможет активнее развивать все институты поддержки интеллектуальной собственности, тот будет достигать больших результатов в экономическом развитии и росте", - добавил Мишустин.
Также глава правительства оценил выдачу Роспатентом охранных свидетельств в электронном виде.
"Это очень удобно, особенно людям, когда они живут в удалённой местности. Знаю, что этот элемент работы на сегодняшний день в сфере вашего внимания", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Мишустин назвал сроки достижения технологического суверенитета России
24 июля, 10:19
 
ТехнологииРоссияМихаил МишустинЮрий ЗубовФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала