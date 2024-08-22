https://ria.ru/20240822/minoborony-1967892007.html

Группировка сил Курской области получила запрошенные спецсредства

Группировка сил Курской области получила запрошенные спецсредства - РИА Новости, 22.08.2024

Группировка сил Курской области получила запрошенные спецсредства

Группировка ВС РФ в Курской области получила запрошенные квадрокоптеры, противодронные ружья, носимые средства РЭБ, квадроциклы, говорится в опубликованном в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:19

2024-08-22T20:19

2024-08-22T20:22

курская область

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ в Курской области получила запрошенные квадрокоптеры, противодронные ружья, носимые средства РЭБ, квадроциклы, говорится в опубликованном в четверг бюллетене координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей.Всего в оперативную группу координационного совета от оперативных штабов при губернаторах поступило 39 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное)."От оперативного штаба Курской области поступило 23 запроса, 13 вопросов решены. В группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств радиоэлектронной борьбы, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок", - говорится в бюллетене.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/uscherb-1967824593.html

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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)