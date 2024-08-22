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Суд отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции
Суд отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 22.08.2024
Суд отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда за организацию незаконной миграции нигерийцев в Россию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:57
2024-08-22T18:57
2024-08-22T20:07
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда за организацию незаконной миграции нигерийцев в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду на срок 2 месяца, то есть до 8 ноября 2024 года", - сказал собеседник агентства.Мужчине вменяется организация незаконного въезда иностранных граждан в Россию группой лиц по предварительному сговору, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.Как уточняет пресс-служба суда со ссылкой на следствие, преподаватель вместе с соучастниками искал иностранцев и россиян, готовых вступить в фиктивный брак за деньги. Согласившимся они объясняли, как себя ввести при заключении брака, чтобы сотрудники ЗАГСа ничего не заподозрили. Благодаря фиктивным бракам иностранцы оформляли РВП, ВНЖ и гостевые визы. В суде добавили, что подобные незаконные услуги оказывались преимущественно нигерийцам.Ранее в пресс-службе вуза рассказали РИА Новости, что задержанный преподаватель работал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, а причина его задержания никак не связана с его деятельностью в университете. Там же подчеркнули, что научный руководитель характеризует задержанного как спокойного и интеллигентного молодого человека.
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происшествия, москва, россия, рудн
Происшествия, Москва, Россия, РУДН
Суд отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции
Суд Москвы отправил преподавателя РУДН в СИЗО по делу о незаконной миграции
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда за организацию незаконной миграции нигерийцев в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду на срок 2 месяца, то есть до 8 ноября 2024 года", - сказал собеседник агентства.
Мужчине вменяется организация незаконного въезда иностранных граждан в Россию группой лиц по предварительному сговору, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Как уточняет пресс-служба суда со ссылкой на следствие, преподаватель вместе с соучастниками искал иностранцев и россиян, готовых вступить в фиктивный брак за деньги. Согласившимся они объясняли, как себя ввести при заключении брака, чтобы сотрудники ЗАГСа ничего не заподозрили. Благодаря фиктивным бракам иностранцы оформляли РВП, ВНЖ и гостевые визы. В суде добавили, что подобные незаконные услуги оказывались преимущественно нигерийцам.
Ранее в пресс-службе вуза рассказали РИА Новости, что задержанный преподаватель работал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, а причина его задержания никак не связана с его деятельностью в университете. Там же подчеркнули, что научный руководитель характеризует задержанного как спокойного и интеллигентного молодого человека.