https://ria.ru/20240822/migranty-1967725155.html

Мигранты за 10 лет получили рекордное число патентов для работы в России

Мигранты за 10 лет получили рекордное число патентов для работы в России - РИА Новости, 22.08.2024

Мигранты за 10 лет получили рекордное число патентов для работы в России

Мигранты за первые кварталы 2023 и 2024 годов получили наибольшее за последние 10 лет количество патентов для работы в России: 547 тысяч и 538 тысяч, сообщили... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:46

2024-08-22T10:46

2024-08-22T10:46

россия

мигранты

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Мигранты за первые кварталы 2023 и 2024 годов получили наибольшее за последние 10 лет количество патентов для работы в России: 547 тысяч и 538 тысяч, сообщили РИА Новости эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. "В 1 квартале 2023 года и 1 квартале 2024 года число оформленных иностранными мигрантами патентов для работы в России превысило аналогичные показатели за последние десять лет", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Так, согласно показателям, за первый квартал 2014 года иностранные мигранты получили 434 436 патентов для работы, в аналогичный период 2019 года - 363 891, а в 2022 году - 499 409 патентов. При этом за первые три месяца 2023 года число выданных патентов стало лидирующим и превысило 547 тысяч (547 055), а в 2024 году - 538 тысяч (538 162). В свою очередь, по информации экспертов, если считать и разрешения на работу для иностранцев, и патенты, то за первый квартал 2014 года мигрантам выдали наибольшее количество разрешительных документов - более 692 тысяч. Связано это с тем, что в 2014 году, по данным исследования, иностранцам было выдано наибольшее число разрешений на работу в РФ - свыше 257 тысяч, когда в 2024 году мигранты получили лишь чуть больше 33,2 тысячи документов.

https://radiosputnik.ru/20240820/migranty-1967249047.html

https://ria.ru/20240820/mironov-1967284769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мигранты, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)