https://ria.ru/20240822/mezhevoe-1967770352.html

Российские войска освободили Межевое в ДНР

Российские войска освободили Межевое в ДНР - РИА Новости, 22.08.2024

Российские войска освободили Межевое в ДНР

Российские военные освободили поселок Межевое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:03

2024-08-22T13:03

2024-08-22T13:55

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военные освободили поселок Межевое в ДНР, сообщило Минобороны."В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Дзержинска, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки.Отражены пять контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял за сутки до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", девять автомобилей, американскую гаубицу М777, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30 и американское орудие М119.Российские подразделения планомерно продвигаются на этом направлении, накануне стало известно об освобождении Желанного.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240822/prival-1967622071.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, россия