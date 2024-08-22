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Российские войска освободили Межевое в ДНР - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 22.08.2024 (обновлено: 13:55 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/mezhevoe-1967770352.html
Российские войска освободили Межевое в ДНР
Российские войска освободили Межевое в ДНР - РИА Новости, 22.08.2024
Российские войска освободили Межевое в ДНР
Российские военные освободили поселок Межевое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:03
2024-08-22T13:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военные освободили поселок Межевое в ДНР, сообщило Минобороны."В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Дзержинска, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки.Отражены пять контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял за сутки до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", девять автомобилей, американскую гаубицу М777, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30 и американское орудие М119.Российские подразделения планомерно продвигаются на этом направлении, накануне стало известно об освобождении Желанного.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20240822/prival-1967622071.html
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Российские войска освободили Межевое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Межевое в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военные освободили поселок Межевое в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаОсвобожденное село Межевое в ДНР
Освобожденное село Межевое в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Межевое в ДНР

Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. Является частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Дзержинска, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки.
Отражены пять контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
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В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял за сутки до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", девять автомобилей, американскую гаубицу М777, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30 и американское орудие М119.
Российские подразделения планомерно продвигаются на этом направлении, накануне стало известно об освобождении Желанного.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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