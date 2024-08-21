Российские войска освободили Желанное в ДНР
МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Желанное в ДНР
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаОсвобожденное поселок Желанное в ДНР
© Инфографика
Освобожденное поселок Желанное в ДНР
Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки.
Также бойцы отбили шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
За сутки противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 630 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 12 автомобилей, гаубицы М777 и М198 производства США, пушку "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубицу "Мста-Б" и четыре гаубицы Д-30.
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