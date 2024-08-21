https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967532427.html

Российские войска освободили Желанное в ДНР

Российские войска освободили Желанное в ДНР - РИА Новости, 21.08.2024

Российские войска освободили Желанное в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:04

2024-08-21T13:04

2024-08-21T13:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки.Также бойцы отбили шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.За сутки противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 630 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 12 автомобилей, гаубицы М777 и М198 производства США, пушку "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубицу "Мста-Б" и четыре гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)