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Российские войска освободили Желанное в ДНР - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 21.08.2024 (обновлено: 13:52 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967532427.html
Российские войска освободили Желанное в ДНР
Российские войска освободили Желанное в ДНР - РИА Новости, 21.08.2024
Российские войска освободили Желанное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:04
2024-08-21T13:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки.Также бойцы отбили шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.За сутки противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 630 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 12 автомобилей, гаубицы М777 и М198 производства США, пушку "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубицу "Мста-Б" и четыре гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Желанное в ДНР

МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Желанное в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаОсвобожденное поселок Желанное в ДНР
Освобожденное поселок Желанное в ДНР
© Инфографика
Освобожденное поселок Желанное в ДНР

Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.

Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки.
Также бойцы отбили шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
За сутки противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 630 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", 12 автомобилей, гаубицы М777 и М198 производства США, пушку "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубицу "Мста-Б" и четыре гаубицы Д-30.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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