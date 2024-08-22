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В Польше упал второй за сутки российский метеорологический зонд - РИА Новости, 22.08.2024
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19:55 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/meteozond-1967888967.html
В Польше упал второй за сутки российский метеорологический зонд
В Польше упал второй за сутки российский метеорологический зонд - РИА Новости, 22.08.2024
В Польше упал второй за сутки российский метеорологический зонд
Второй за сутки российский метеозонд упал в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:55
2024-08-22T19:55
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ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости. Второй за сутки российский метеозонд упал в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. В среду подобный метеозонд с надписями на русском языке был найден на дереве недалеко от города Добре място в 20 километрах к северу от Ольштына. Полицейские всю ночь его охраняли. Позже военные сообщили, что это метеорологический зонд. "В лесу недалеко от поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства обнаружены элементы, вероятно, российского метеорологического воздушного зонда", - говорится в сообщении. Уточняется, что к настоящему времени удалось обнаружить только измерительную аппаратуру - без воздушного шара. "Сейчас место охраняют полицейские. Устройство, конечно, будет изучено, но это, вероятно, элемент российского метеорологического зонда", - говорится в сообщении. Подобные объекты в Варминско-Мазурском воеводстве находили в Польше в этом году уже несколько раз. Найденные метеозонды, по данным польских властей, были выпущены с метеостанции в окрестностях Калининграда.
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в мире, космос - риа наука, польша, калининград
В мире, Космос - РИА Наука, Польша, Калининград
В Польше упал второй за сутки российский метеорологический зонд

RMF FM: в Польше упал второй за сутки российский метеозонд

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости. Второй за сутки российский метеозонд упал в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
В среду подобный метеозонд с надписями на русском языке был найден на дереве недалеко от города Добре място в 20 километрах к северу от Ольштына. Полицейские всю ночь его охраняли. Позже военные сообщили, что это метеорологический зонд.
"В лесу недалеко от поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства обнаружены элементы, вероятно, российского метеорологического воздушного зонда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к настоящему времени удалось обнаружить только измерительную аппаратуру - без воздушного шара.
"Сейчас место охраняют полицейские. Устройство, конечно, будет изучено, но это, вероятно, элемент российского метеорологического зонда", - говорится в сообщении.
Подобные объекты в Варминско-Мазурском воеводстве находили в Польше в этом году уже несколько раз. Найденные метеозонды, по данным польских властей, были выпущены с метеостанции в окрестностях Калининграда.
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