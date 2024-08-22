https://ria.ru/20240822/mera-1967903865.html

Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам дела преподавателя РУДН

Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам дела преподавателя РУДН - РИА Новости, 22.08.2024

Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам дела преподавателя РУДН

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения пяти фигурантам дела преподавателя РУДН Экспободо Оввигхо Раймонда об организации незаконной миграции нигерийцев в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:32

2024-08-22T21:32

2024-08-22T21:42

происшествия

рудн

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения пяти фигурантам дела преподавателя РУДН Экспободо Оввигхо Раймонда об организации незаконной миграции нигерийцев в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Стацкому Давиду Ивановичу, Аджайи Афолаби и Олатунджи Фашакину Гбенге Акинфенве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Стацкому Станиславу Ильичу и Андрееву Даниилу Михайловичу - в виде домашнего ареста", - рассказал собеседник агентства.Меры пресечения избраны до 8 ноября.Ранее сегодня этот же суд арестовал доцента РУДН Экспободо Оввигхо Раймонда.Всем им вменяется организация незаконного въезда иностранных граждан в Россию группой лиц по предварительному сговору и грозит лишение свободы на срок до семи лет.Как уточняет пресс-служба суда со ссылкой на следствие, преподаватель вместе с соучастниками искал иностранцев и россиян, готовых вступить в фиктивный брак за деньги. Согласившимся они объясняли, как себя вести при заключении брака, чтобы сотрудники ЗАГСа ничего не заподозрили. Благодаря фиктивным бракам иностранцы оформляли РВП, ВНЖ и гостевые визы. В суде добавили, что подобные незаконные услуги оказывались преимущественно нигерийцам.Ранее в пресс-службе вуза рассказали РИА Новости, что задержанный преподаватель работал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, а причина его задержания никак не связана с его деятельностью в университете. Там же подчеркнули, что научный руководитель характеризует задержанного как спокойного и интеллигентного молодого человека.

https://ria.ru/20240808/moskva-1964918462.html

https://ria.ru/20240812/reyd-1965679731.html

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происшествия, рудн