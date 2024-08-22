https://ria.ru/20240822/mavrikij-1967720882.html

На Маврикии нашли тело пропавшей россиянки

На Маврикии нашли тело пропавшей россиянки - РИА Новости, 22.08.2024

На Маврикии нашли тело пропавшей россиянки

Полиция Маврикия нашла тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой, подозреваемый признался в убийстве, сообщил местный портал Express. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:33

2024-08-22T10:33

2024-08-22T12:31

в мире

маврикий

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Полиция Маврикия нашла тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой, подозреваемый признался в убийстве, сообщил местный портал Express."Полицейские отдела расследования преступлений Флик-ан-Флак и Вакоа при поддержке других коллег в среду вечером обнаружили тело россиянки в районе Ля-Мари. Это 29-летняя россиянка Залия Шамигулова, считавшаяся пропавшей без вести с субботы, 17 августа", — говорится в публикации.Как уточняется, подозреваемый признался, что несколько раз ударил девушку ножом и закопал в Ля-Мари. Найденное тело доставили в морг для вскрытия.Позднее полиция подтвердила РИА Новости, что Шамигулову нашли."Она умерла, мы не можем дать вам больше информации. Посольство должно связаться с нами, чтобы забрать тело", — сказали агентству в Информационном центре полиции Маврикия.Об исчезновении Шамигуловой в посольство сообщила ее подруга 20 августа. Она уточнила, что девушка пропала за несколько дней до этого. Консул посольства оперативно связался с полицией, которая начала расследование.

https://ria.ru/20231129/model-1912514828.html

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в мире, маврикий