Рейтинг@Mail.ru
На Маврикии нашли тело пропавшей россиянки - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 22.08.2024 (обновлено: 12:31 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/mavrikij-1967720882.html
На Маврикии нашли тело пропавшей россиянки
На Маврикии нашли тело пропавшей россиянки - РИА Новости, 22.08.2024
На Маврикии нашли тело пропавшей россиянки
Полиция Маврикия нашла тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой, подозреваемый признался в убийстве, сообщил местный портал Express. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:33
2024-08-22T12:31
в мире
маврикий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967723143_0:310:1920:1390_1920x0_80_0_0_0c2b12b9a83a6f6751127d9c2f95d8c1.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Полиция Маврикия нашла тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой, подозреваемый признался в убийстве, сообщил местный портал Express.&quot;Полицейские отдела расследования преступлений Флик-ан-Флак и Вакоа при поддержке других коллег в среду вечером обнаружили тело россиянки в районе Ля-Мари. Это 29-летняя россиянка Залия Шамигулова, считавшаяся пропавшей без вести с субботы, 17 августа&quot;, — говорится в публикации.Как уточняется, подозреваемый признался, что несколько раз ударил девушку ножом и закопал в Ля-Мари. Найденное тело доставили в морг для вскрытия.Позднее полиция подтвердила РИА Новости, что Шамигулову нашли."Она умерла, мы не можем дать вам больше информации. Посольство должно связаться с нами, чтобы забрать тело", — сказали агентству в Информационном центре полиции Маврикия.Об исчезновении Шамигуловой в посольство сообщила ее подруга 20 августа. Она уточнила, что девушка пропала за несколько дней до этого. Консул посольства оперативно связался с полицией, которая начала расследование.
https://ria.ru/20231129/model-1912514828.html
маврикий
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967723143_0:267:1920:1707_1920x0_80_0_0_2acf480aecafd1544cfc13a85d0c6ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маврикий
В мире, Маврикий
На Маврикии нашли тело пропавшей россиянки

Express: на Маврикии нашли тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой

© Фото : Залия Шамигулова/ВКонтактеЗалия Шамигулова
Залия Шамигулова - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Залия Шамигулова/ВКонтакте
Залия Шамигулова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Полиция Маврикия нашла тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой, подозреваемый признался в убийстве, сообщил местный портал Express.
«

"Полицейские отдела расследования преступлений Флик-ан-Флак и Вакоа при поддержке других коллег в среду вечером обнаружили тело россиянки в районе Ля-Мари. Это 29-летняя россиянка Залия Шамигулова, считавшаяся пропавшей без вести с субботы, 17 августа", — говорится в публикации.

Как уточняется, подозреваемый признался, что несколько раз ударил девушку ножом и закопал в Ля-Мари. Найденное тело доставили в морг для вскрытия.
Позднее полиция подтвердила РИА Новости, что Шамигулову нашли.
"Она умерла, мы не можем дать вам больше информации. Посольство должно связаться с нами, чтобы забрать тело", — сказали агентству в Информационном центре полиции Маврикия.
Об исчезновении Шамигуловой в посольство сообщила ее подруга 20 августа. Она уточнила, что девушка пропала за несколько дней до этого. Консул посольства оперативно связался с полицией, которая начала расследование.
Ирина Двизова - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
СМИ раскрыли подробности об убийстве россиянки в Турции
29 ноября 2023, 01:05
 
В миреМаврикий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала