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Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном Мадуро - РИА Новости, 22.08.2024
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16:25 22.08.2024 (обновлено: 16:30 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/mask-1967837656.html
Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном Мадуро
Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном Мадуро - РИА Новости, 22.08.2024
Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном Мадуро
Американский предприниматель Илон Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:25
2024-08-22T16:30
в мире
технологии
венесуэла
николас мадуро
илон маск
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Это серия коротких, на полторы минуты, сценок, главный герой которых — персонаж по имени Супер-Биготе (SuperBigote), что можно перевести как "Супер-усы" или "Супер-усач". Он выглядит как Мадуро, одет в костюм красно-синего цвета, похожий на костюм Супермена, и в кепку с флагом Венесуэлы. Сам Мадуро не раз в шутку называл себя SuperBigote. Супер-Биготе борется с империализмом, санкциями. В каждой серии мультфильма всегда есть какой-нибудь отрицательный персонаж. В новой серии, которой Мадуро поделился в соцсетях, Маск предстает в образе дьявола, который с помощью технологий и денег хочет поменять образ мыслей венесуэльцев и завладеть природными ресурсами страны. "Я иду за тобой, Супер-Биготе", - говорит персонаж. Но появляется рука бога и одним щелчком отправляет Маска на Марс. "Бог на нашей стороне", - говорит Мадуро в мультике. Новая серия стала своеобразным ответом на ряд заявлений Маска в отношении президента Венесуэлы. Так, бизнесмен пообещал подпалить Мадуро усы из космоса. Глава Венесуэлы не раз выступал с критикой в адрес Маска, который, по словам Мадуро, одержим идеей управлять Венесуэлой, в частности, за счёт предпринимателя финансировались беспорядки в стране. Бизнесмен не раз отвечал на критику, используя X.
https://ria.ru/20240822/mask-1967751511.html
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7 495 645-6601
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в мире, технологии, венесуэла, николас мадуро, илон маск
В мире, Технологии, Венесуэла, Николас Мадуро, Илон Маск
Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном Мадуро

Маск в мультсериале, посвященном Мадуро, предстал в образе дьявола

Кадр из мультсериала "SuperBigote"
Кадр из мультсериала SuperBigote - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Кадр из мультсериала "SuperBigote"
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Это серия коротких, на полторы минуты, сценок, главный герой которых — персонаж по имени Супер-Биготе (SuperBigote), что можно перевести как "Супер-усы" или "Супер-усач". Он выглядит как Мадуро, одет в костюм красно-синего цвета, похожий на костюм Супермена, и в кепку с флагом Венесуэлы. Сам Мадуро не раз в шутку называл себя SuperBigote. Супер-Биготе борется с империализмом, санкциями. В каждой серии мультфильма всегда есть какой-нибудь отрицательный персонаж.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Становится неизбежной". Маск сделал пугающее заявление
Вчера, 12:06
В новой серии, которой Мадуро поделился в соцсетях, Маск предстает в образе дьявола, который с помощью технологий и денег хочет поменять образ мыслей венесуэльцев и завладеть природными ресурсами страны.
"Я иду за тобой, Супер-Биготе", - говорит персонаж. Но появляется рука бога и одним щелчком отправляет Маска на Марс. "Бог на нашей стороне", - говорит Мадуро в мультике.
Новая серия стала своеобразным ответом на ряд заявлений Маска в отношении президента Венесуэлы. Так, бизнесмен пообещал подпалить Мадуро усы из космоса.
Глава Венесуэлы не раз выступал с критикой в адрес Маска, который, по словам Мадуро, одержим идеей управлять Венесуэлой, в частности, за счёт предпринимателя финансировались беспорядки в стране. Бизнесмен не раз отвечал на критику, используя X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером
9 августа, 08:13
 
В миреТехнологииВенесуэлаНиколас МадуроИлон Маск
 
 
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