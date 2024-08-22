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Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном Мадуро

Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном Мадуро - РИА Новости, 22.08.2024

Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном Мадуро

Американский предприниматель Илон Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:25

2024-08-22T16:25

2024-08-22T16:30

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николас мадуро

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предстал в образе дьявола в мультсериале, посвященном президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Это серия коротких, на полторы минуты, сценок, главный герой которых — персонаж по имени Супер-Биготе (SuperBigote), что можно перевести как "Супер-усы" или "Супер-усач". Он выглядит как Мадуро, одет в костюм красно-синего цвета, похожий на костюм Супермена, и в кепку с флагом Венесуэлы. Сам Мадуро не раз в шутку называл себя SuperBigote. Супер-Биготе борется с империализмом, санкциями. В каждой серии мультфильма всегда есть какой-нибудь отрицательный персонаж. В новой серии, которой Мадуро поделился в соцсетях, Маск предстает в образе дьявола, который с помощью технологий и денег хочет поменять образ мыслей венесуэльцев и завладеть природными ресурсами страны. "Я иду за тобой, Супер-Биготе", - говорит персонаж. Но появляется рука бога и одним щелчком отправляет Маска на Марс. "Бог на нашей стороне", - говорит Мадуро в мультике. Новая серия стала своеобразным ответом на ряд заявлений Маска в отношении президента Венесуэлы. Так, бизнесмен пообещал подпалить Мадуро усы из космоса. Глава Венесуэлы не раз выступал с критикой в адрес Маска, который, по словам Мадуро, одержим идеей управлять Венесуэлой, в частности, за счёт предпринимателя финансировались беспорядки в стране. Бизнесмен не раз отвечал на критику, используя X.

https://ria.ru/20240822/mask-1967751511.html

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в мире, технологии, венесуэла, николас мадуро, илон маск