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"Становится неизбежной". Маск сделал пугающее заявление
"Становится неизбежной". Маск сделал пугающее заявление - РИА Новости, 22.08.2024
"Становится неизбежной". Маск сделал пугающее заявление
Американский предприниматель Илон Маск объяснил в X свои слова об угрозе гражданской войны в Великобритании и заявил, что многие страны идут по такому же пути. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:06
2024-08-22T12:06
2024-08-22T12:06
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск объяснил в X свои слова об угрозе гражданской войны в Великобритании и заявил, что многие страны идут по такому же пути.Так он отреагировал на публикацию британского писателя Константина Кисина, который осудил корреспондента NBC News за попытку в беседе с ним выставить бизнесмена в дурном свете из-за слов о вероятности начала массового кровопролития из-за беспорядков в Британии."Да, я определенно не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной", — написал он.В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании. Поводом стало нападение 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Впоследствии они переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения — беженец. Однако позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды.В результате волнений десятки полицейских пострадали. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений.
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в мире, великобритания, руанда, илон маск
В мире, Великобритания, Руанда, Илон Маск
"Становится неизбежной". Маск сделал пугающее заявление
Маск: политика многих правительств приведет к гражданской войне