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Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ - РИА Новости, 22.08.2024
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16:36 22.08.2024 (обновлено: 17:24 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/manturov-1967840299.html
Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ
Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ - РИА Новости, 22.08.2024
Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указом президента России Владимира Путина переназначен председателем попечительского совета Фонда перспективных... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:36
2024-08-22T17:24
фонд перспективных исследований
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наука
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указом президента России Владимира Путина переназначен председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ).Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, членами совета на пять лет назначены представители президента РФ - замминистра обороны Алексей Криворучко, замминистра финансов Алексей Липаев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов. В состав попечительского совета также на пять лет назначены представители правительства РФ - Мантуров, а также министр промышленности и торговли Антон Алиханов и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Этим же указом прекращены полномочия членов попечительского совета ФПИ бывшего заместителя министра финансов Леонида Горнина, замглавы Минпромторга Кирилла Лысогорского и бывшего заместителя секретаря Совбеза РФ Михаила Попова.
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фонд перспективных исследований, россия, наука
Фонд перспективных исследований, Россия, Наука
Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ

Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ на 5 лет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указом президента России Владимира Путина переназначен председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, членами совета на пять лет назначены представители президента РФ - замминистра обороны Алексей Криворучко, замминистра финансов Алексей Липаев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов. В состав попечительского совета также на пять лет назначены представители правительства РФ - Мантуров, а также министр промышленности и торговли Антон Алиханов и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Этим же указом прекращены полномочия членов попечительского совета ФПИ бывшего заместителя министра финансов Леонида Горнина, замглавы Минпромторга Кирилла Лысогорского и бывшего заместителя секретаря Совбеза РФ Михаила Попова.
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