https://ria.ru/20240822/manturov-1967840299.html

Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ

Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ - РИА Новости, 22.08.2024

Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указом президента России Владимира Путина переназначен председателем попечительского совета Фонда перспективных... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:36

2024-08-22T16:36

2024-08-22T17:24

фонд перспективных исследований

россия

наука

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указом президента России Владимира Путина переназначен председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ).Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, членами совета на пять лет назначены представители президента РФ - замминистра обороны Алексей Криворучко, замминистра финансов Алексей Липаев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов. В состав попечительского совета также на пять лет назначены представители правительства РФ - Мантуров, а также министр промышленности и торговли Антон Алиханов и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Этим же указом прекращены полномочия членов попечительского совета ФПИ бывшего заместителя министра финансов Леонида Горнина, замглавы Минпромторга Кирилла Лысогорского и бывшего заместителя секретаря Совбеза РФ Михаила Попова.

https://ria.ru/20240819/vakshteyn-1967164878.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

фонд перспективных исследований, россия, наука