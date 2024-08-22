https://ria.ru/20240822/manturov-1967840299.html
Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ
Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ - РИА Новости, 22.08.2024
Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указом президента России Владимира Путина переназначен председателем попечительского совета Фонда перспективных... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:36
2024-08-22T16:36
2024-08-22T17:24
фонд перспективных исследований
россия
наука
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указом президента России Владимира Путина переназначен председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ).Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, членами совета на пять лет назначены представители президента РФ - замминистра обороны Алексей Криворучко, замминистра финансов Алексей Липаев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов. В состав попечительского совета также на пять лет назначены представители правительства РФ - Мантуров, а также министр промышленности и торговли Антон Алиханов и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Этим же указом прекращены полномочия членов попечительского совета ФПИ бывшего заместителя министра финансов Леонида Горнина, замглавы Минпромторга Кирилла Лысогорского и бывшего заместителя секретаря Совбеза РФ Михаила Попова.
https://ria.ru/20240819/vakshteyn-1967164878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд перспективных исследований, россия, наука
Фонд перспективных исследований, Россия, Наука
Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ
Путин переназначил Мантурова председателем попечительского совета ФПИ на 5 лет