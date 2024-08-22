https://ria.ru/20240822/manturov-1967793571.html

Мантуров доложил Путину о ходе эвакуации жителей приграничья

Мантуров доложил Путину о ходе эвакуации жителей приграничья - РИА Новости, 22.08.2024

Мантуров доложил Путину о ходе эвакуации жителей приграничья

Порядка 115 тысяч человек отселено из опасных районов Курской области, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:17

2024-08-22T14:17

2024-08-22T14:34

россия

специальная военная операция на украине

курская область

денис мантуров

владимир путин

белгородская область

брянская область

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Порядка 115 тысяч человек отселено из опасных районов Курской области, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Я начну в первую очередь с Курской области: там, где идет интенсивная эвакуация жителей. На сегодня из опасных районов отселено 115 тысяч человек", - сказал он на совещании с президентом по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.По словам Мантурова, пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест."Для обеспечения функционирования правительством подготовлено решение выделения на эти цели дополнительно 1,9 миллиарда рублей для МЧС", - добавил он.Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/smirnov-1967794396.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

россия

курская область

белгородская область

брянская область

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россия, курская область, денис мантуров, владимир путин, белгородская область, брянская область, общество