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Мантуров доложил Путину о ходе эвакуации жителей приграничья - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 22.08.2024 (обновлено: 14:34 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/manturov-1967793571.html
Мантуров доложил Путину о ходе эвакуации жителей приграничья
Мантуров доложил Путину о ходе эвакуации жителей приграничья - РИА Новости, 22.08.2024
Мантуров доложил Путину о ходе эвакуации жителей приграничья
Порядка 115 тысяч человек отселено из опасных районов Курской области, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:17
2024-08-22T14:34
россия
специальная военная операция на украине
курская область
денис мантуров
владимир путин
белгородская область
брянская область
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Порядка 115 тысяч человек отселено из опасных районов Курской области, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Я начну в первую очередь с Курской области: там, где идет интенсивная эвакуация жителей. На сегодня из опасных районов отселено 115 тысяч человек", - сказал он на совещании с президентом по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.По словам Мантурова, пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест."Для обеспечения функционирования правительством подготовлено решение выделения на эти цели дополнительно 1,9 миллиарда рублей для МЧС", - добавил он.Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/smirnov-1967794396.html
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россия, курская область, денис мантуров, владимир путин, белгородская область, брянская область, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Денис Мантуров, Владимир Путин, Белгородская область, Брянская область, Общество
Мантуров доложил Путину о ходе эвакуации жителей приграничья

Мантуров: с приграничных с Украиной территорий эвакуированы 115 тысяч человек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Порядка 115 тысяч человек отселено из опасных районов Курской области, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Я начну в первую очередь с Курской области: там, где идет интенсивная эвакуация жителей. На сегодня из опасных районов отселено 115 тысяч человек", - сказал он на совещании с президентом по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.
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Врио курского губернатора назвал число жителей, попавших в зону отселения
Вчера, 14:22
По словам Мантурова, пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест.
"Для обеспечения функционирования правительством подготовлено решение выделения на эти цели дополнительно 1,9 миллиарда рублей для МЧС", - добавил он.
Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДенис МантуровВладимир ПутинБелгородская областьБрянская областьОбщество
 
 
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