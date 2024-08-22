Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом
Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом на 2025–2031 годы
© AP Photo / Matias DelacroixНиколас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Верховный суд подтвердил результаты избиркома и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы на 2025-2031 годы, сообщил телеканал Telesur со ссылкой на решение суда.
"Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год", - говорится в сообщении.
По мнению суда, в отношении экс-кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса должны быть приняты меры в связи с тем, что он не явился в суд, в отличие от других претендентов на пост главы государства.
Национальный избирательный совет провозгласил победителем прошедших 28 июля выборов действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 31 июля обратился в верховный суд с иском о конституционной защите для пресечения посягательств на избирательный процесс, которые он назвал способом совершения госпереворота.
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