https://ria.ru/20240822/maduro--1967886282.html

Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом

Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом - РИА Новости, 22.08.2024

Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом

Верховный суд подтвердил результаты избиркома и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы на 2025-2031 годы, сообщил телеканал Telesur со ссылкой... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:36

2024-08-22T19:36

2024-08-22T19:47

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Верховный суд подтвердил результаты избиркома и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы на 2025-2031 годы, сообщил телеканал Telesur со ссылкой на решение суда."Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год", - говорится в сообщении.По мнению суда, в отношении экс-кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса должны быть приняты меры в связи с тем, что он не явился в суд, в отличие от других претендентов на пост главы государства.Национальный избирательный совет провозгласил победителем прошедших 28 июля выборов действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.Президент Венесуэлы Николас Мадуро 31 июля обратился в верховный суд с иском о конституционной защите для пресечения посягательств на избирательный процесс, которые он назвал способом совершения госпереворота.

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в мире, николас мадуро, венесуэла, каракас