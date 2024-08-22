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Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом - РИА Новости, 22.08.2024
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19:36 22.08.2024 (обновлено: 19:47 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/maduro--1967886282.html
Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом
Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом - РИА Новости, 22.08.2024
Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом
Верховный суд подтвердил результаты избиркома и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы на 2025-2031 годы, сообщил телеканал Telesur со ссылкой... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:36
2024-08-22T19:47
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Верховный суд подтвердил результаты избиркома и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы на 2025-2031 годы, сообщил телеканал Telesur со ссылкой на решение суда."Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год", - говорится в сообщении.По мнению суда, в отношении экс-кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса должны быть приняты меры в связи с тем, что он не явился в суд, в отличие от других претендентов на пост главы государства.Национальный избирательный совет провозгласил победителем прошедших 28 июля выборов действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.Президент Венесуэлы Николас Мадуро 31 июля обратился в верховный суд с иском о конституционной защите для пресечения посягательств на избирательный процесс, которые он назвал способом совершения госпереворота.
https://ria.ru/20240822/mask-1967837656.html
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в мире, николас мадуро, венесуэла, каракас
В мире, Николас Мадуро, Венесуэла, Каракас
Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом

Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом на 2025–2031 годы

© AP Photo / Matias DelacroixНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Николас Мадуро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Верховный суд подтвердил результаты избиркома и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы на 2025-2031 годы, сообщил телеканал Telesur со ссылкой на решение суда.
"Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год", - говорится в сообщении.
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По мнению суда, в отношении экс-кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса должны быть приняты меры в связи с тем, что он не явился в суд, в отличие от других претендентов на пост главы государства.
Национальный избирательный совет провозгласил победителем прошедших 28 июля выборов действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 31 июля обратился в верховный суд с иском о конституционной защите для пресечения посягательств на избирательный процесс, которые он назвал способом совершения госпереворота.
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