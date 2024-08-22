https://ria.ru/20240822/luna-1967862133.html

Китайские ученые нашли способ извлечения воды из лунного грунта

Китайские ученые нашли способ извлечения воды из лунного грунта - РИА Новости, 22.08.2024

Китайские ученые нашли способ извлечения воды из лунного грунта

Китайские ученые обнаружили способ извлечения воды из образцов лунного грунта, доставленного на Землю зондом "Чанъэ-5" в 2020 году, это может сыграть важную... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:57

2024-08-22T17:57

2024-08-22T17:57

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ПЕКИН, 22 авг - РИА Новости. Китайские ученые обнаружили способ извлечения воды из образцов лунного грунта, доставленного на Землю зондом "Чанъэ-5" в 2020 году, это может сыграть важную роль в строительстве лунной научной станции, сообщило агентство "Синьхуа". Уточняется, что исследование было проведено группой ученых Института материаловедения и инжиниринга Нинбо Китайской академии наук совместно с Институтом физики Китайской академии наук и другими научными учреждениями. "Спустя три года углубленных исследований и многократных проверок исследовательская группа обнаружила, что минералы в лунном грунте содержат большие запасы водорода, поскольку они миллионы лет облучались солнечным ветром", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что при нагревании водород вступает в химическую реакцию с оксидом железа, содержащимся в минералах, в результате чего образуется простое вещество железо и большое количество воды. "Когда температура поднимается выше 1000 градусов Цельсия, лунный грунт начинает плавиться, а вода, образовавшаяся в результате реакции, начинает выделяться в форме пара", - говорится в сообщении. Отмечается, что после проведения многочисленных экспериментов ученые установили, что из 1 грамма лунного грунта можно получить 51-76 миллиграммов воды. Таким образом, из одной тонны можно произвести 51-76 килограммов воды, что эквивалентно ста 500-миллилитровым бутылкам и может обеспечить водой 50 человек в день, уточнили в агентстве. Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю 1731 грамм лунных образцов. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, которая смогла осуществить подобную миссию.

https://ria.ru/20240627/luna-1955630690.html

https://ria.ru/20240818/luna-1966839837.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, китай, луна