https://ria.ru/20240822/latviya-1967695423.html

Требования Риги к ВНЖ россиян нарушают международное право, заявили в МИД

Требования Риги к ВНЖ россиян нарушают международное право, заявили в МИД - РИА Новости, 22.08.2024

Требования Риги к ВНЖ россиян нарушают международное право, заявили в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости усложнение Ригой продления вида на жительство для граждан РФ, заявила, что они... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:19

2024-08-22T06:19

2024-08-22T06:19

в мире

латвия

рига

россия

мария захарова

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости усложнение Ригой продления вида на жительство для граждан РФ, заявила, что они носят русофобский характер.В СМИ появились сообщения о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что "дискриминационные требования миграционного законодательства Латвии носят открыто русофобский характер"."Они грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие", - пояснила она.Захарова напомнила, что "об этом мы уже неоднократно говорили, в том числе на профильных международных площадках"."Однако неонацистское по сути руководство Латвии игнорирует мнение России и большинства членов международного сообщества, действуя под прикрытием своих кураторов из Брюсселя и Вашингтона", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240822/latviya-1967694931.html

https://ria.ru/20240821/latviya-1967457593.html

латвия

рига

россия

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в мире, латвия, рига, россия, мария захарова