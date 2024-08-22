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Требования Риги к ВНЖ россиян нарушают международное право, заявили в МИД - РИА Новости, 22.08.2024
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06:19 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/latviya-1967695423.html
Требования Риги к ВНЖ россиян нарушают международное право, заявили в МИД
Требования Риги к ВНЖ россиян нарушают международное право, заявили в МИД - РИА Новости, 22.08.2024
Требования Риги к ВНЖ россиян нарушают международное право, заявили в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости усложнение Ригой продления вида на жительство для граждан РФ, заявила, что они... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T06:19
2024-08-22T06:19
в мире
латвия
рига
россия
мария захарова
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости усложнение Ригой продления вида на жительство для граждан РФ, заявила, что они носят русофобский характер.В СМИ появились сообщения о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что "дискриминационные требования миграционного законодательства Латвии носят открыто русофобский характер"."Они грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие", - пояснила она.Захарова напомнила, что "об этом мы уже неоднократно говорили, в том числе на профильных международных площадках"."Однако неонацистское по сути руководство Латвии игнорирует мнение России и большинства членов международного сообщества, действуя под прикрытием своих кураторов из Брюсселя и Вашингтона", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20240822/latviya-1967694931.html
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в мире, латвия, рига, россия, мария захарова
В мире, Латвия, Рига, Россия, Мария Захарова
Требования Риги к ВНЖ россиян нарушают международное право, заявили в МИД

Захарова: предвзятые требования Латвии к ВНЖ россиян носят русофобский характер

© Depositphotos.com / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Depositphotos.com / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости усложнение Ригой продления вида на жительство для граждан РФ, заявила, что они носят русофобский характер.
В СМИ появились сообщения о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.
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Москва ответит на усложнение Латвией процедуры продления ВНЖ россиянам
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Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что "дискриминационные требования миграционного законодательства Латвии носят открыто русофобский характер".
"Они грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие", - пояснила она.
Захарова напомнила, что "об этом мы уже неоднократно говорили, в том числе на профильных международных площадках".
"Однако неонацистское по сути руководство Латвии игнорирует мнение России и большинства членов международного сообщества, действуя под прикрытием своих кураторов из Брюсселя и Вашингтона", - подчеркнула она.
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В миреЛатвияРигаРоссияМария Захарова
 
 
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