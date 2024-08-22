https://ria.ru/20240822/latviya-1967694931.html
Москва ответит на усложнение Латвией процедуры продления ВНЖ россиянам
Москва ответит на усложнение Латвией процедуры продления ВНЖ россиянам - РИА Новости, 22.08.2024
Москва ответит на усложнение Латвией процедуры продления ВНЖ россиянам
Москва примет жесткие меры асимметричного характера в ответ на усложнение Латвией продления вида на жительство для граждан России, заявила официальный... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T06:07
2024-08-22T06:07
2024-08-22T09:25
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Москва примет жесткие меры асимметричного характера в ответ на усложнение Латвией продления вида на жительство для граждан России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как известно, осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны", — отметила она.Захарова подчеркнула, что на творящийся в Латвии правовой произвол Россия продолжит принимать жесткие ответные меры, в том числе асимметричного характера.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Рига усложнила процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.
https://ria.ru/20240821/zakharova-1967459168.html
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россия, латвия, в мире, мария захарова, москва, рига
Россия, Латвия, В мире, Мария Захарова, Москва, Рига
Москва ответит на усложнение Латвией процедуры продления ВНЖ россиянам
Захарова назвала правовым произволом усложнение Ригой продления ВНЖ для россиян
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Москва примет жесткие меры асимметричного характера в ответ на усложнение Латвией продления вида на жительство для граждан России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как известно, осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны", — отметила она.
Захарова подчеркнула, что на творящийся в Латвии правовой произвол Россия продолжит принимать жесткие ответные меры, в том числе асимметричного характера.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Рига усложнила процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.