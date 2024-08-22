https://ria.ru/20240822/latviya-1967694931.html

Москва ответит на усложнение Латвией процедуры продления ВНЖ россиянам

Москва ответит на усложнение Латвией процедуры продления ВНЖ россиянам - РИА Новости, 22.08.2024

Москва ответит на усложнение Латвией процедуры продления ВНЖ россиянам

Москва примет жесткие меры асимметричного характера в ответ на усложнение Латвией продления вида на жительство для граждан России, заявила официальный... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:07

2024-08-22T06:07

2024-08-22T09:25

россия

латвия

в мире

мария захарова

москва

рига

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Москва примет жесткие меры асимметричного характера в ответ на усложнение Латвией продления вида на жительство для граждан России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как известно, осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны", — отметила она.Захарова подчеркнула, что на творящийся в Латвии правовой произвол Россия продолжит принимать жесткие ответные меры, в том числе асимметричного характера.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Рига усложнила процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.

https://ria.ru/20240821/zakharova-1967459168.html

https://ria.ru/20240821/latviya-1967457593.html

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россия, латвия, в мире, мария захарова, москва, рига