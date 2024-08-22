https://ria.ru/20240822/lantset-1967843844.html

"Ланцет" уничтожил грузовик ВСУ в Курской области

"Ланцет" уничтожил грузовик ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

"Ланцет" уничтожил грузовик ВСУ в Курской области

Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил грузовой автомобиль ВСУ с минометом на борту в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:46

2024-08-22T16:46

2024-08-22T18:30

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил грузовой автомобиль ВСУ с минометом на борту в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили грузовой автомобиль ВСУ с минометом на борту. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по грузовику боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. В результате точного удара грузовой автомобиль ВСУ с минометом был уничтожен. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленной цели, уточнили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/minoborony-1966909811.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

брянская область

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Удар "Ланцета" по грузовику ВСУ с минометом на борту В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили грузовой автомобиль ВСУ с минометом на борту. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии по грузовику боевиков ВСУ. В результате точного удара, нанесенного расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет», грузовой автомобиль ВСУ с минометом был уничтожен. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленной цели. 2024-08-22T16:46 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность