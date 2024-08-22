https://ria.ru/20240822/kursk-1967687682.html
"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области
"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области
Операция Украины в Курской области значительно ослабила позиции ВСУ в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:00
2024-08-22T04:00
2024-08-22T04:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964897159_0:147:1411:941_1920x0_80_0_0_b092b8439a3b981a5d60e502f774e122.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Операция Украины в Курской области значительно ослабила позиции ВСУ в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Начав эту операцию, они (украинцы — Прим. ред.) были вынуждены снять несколько подразделений с фронта <...> однако они сильно ослабили позиции на Донбасском направлении", — рассказал эксперт.При этом аналитик указал на значительный прогресс в продвижении российских войск в Донбассе.Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
https://ria.ru/20240822/nato-1967682945.html
https://ria.ru/20240821/sholts-1967656227.html
курская область
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964897159_34:0:1289:941_1920x0_80_0_0_0977d9781b9d753229fae0d8b2dba9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Донбасс
"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области
Джонсон: операция Украины в Курской области подорвала позиции ВСУ в Донбассе