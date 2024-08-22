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"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:00 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kursk-1967687682.html
"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области
"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области
Операция Украины в Курской области значительно ослабила позиции ВСУ в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:00
2024-08-22T04:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
донбасс
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Операция Украины в Курской области значительно ослабила позиции ВСУ в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Начав эту операцию, они (украинцы — Прим. ред.) были вынуждены снять несколько подразделений с фронта &lt;...&gt; однако они сильно ослабили позиции на Донбасском направлении", — рассказал эксперт.При этом аналитик указал на значительный прогресс в продвижении российских войск в Донбассе.Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
https://ria.ru/20240822/nato-1967682945.html
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курская область
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в мире, курская область, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Донбасс
"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области

Джонсон: операция Украины в Курской области подорвала позиции ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение военнослужащим-оператором барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевой бронированной машины "Казак" ВСУ
Уничтожение военнослужащим-оператором барражирующего боеприпаса Ланцет боевой бронированной машины Казак ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтожение военнослужащим-оператором барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевой бронированной машины "Казак" ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Операция Украины в Курской области значительно ослабила позиции ВСУ в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Начав эту операцию, они (украинцы — Прим. ред.) были вынуждены снять несколько подразделений с фронта <...> однако они сильно ослабили позиции на Донбасском направлении", — рассказал эксперт.
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При этом аналитик указал на значительный прогресс в продвижении российских войск в Донбассе.
Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
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