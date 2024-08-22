https://ria.ru/20240822/kursk-1967687682.html

"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области

"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области

Операция Украины в Курской области значительно ослабила позиции ВСУ в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T04:00

2024-08-22T04:00

2024-08-22T04:00

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украина

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Операция Украины в Курской области значительно ослабила позиции ВСУ в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Начав эту операцию, они (украинцы — Прим. ред.) были вынуждены снять несколько подразделений с фронта <...> однако они сильно ослабили позиции на Донбасском направлении", — рассказал эксперт.При этом аналитик указал на значительный прогресс в продвижении российских войск в Донбассе.Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.

https://ria.ru/20240822/nato-1967682945.html

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в мире, курская область, украина, донбасс