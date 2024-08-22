Военный эксперт рассказал о ситуации на Купянском направлении
Марочко: положение украинских войск на Купянском направлении ухудшается
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 22 авг – РИА Новости. На Купянском направлении ухудшается положение украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны украинских боевиков и выйти к населенным пунктам Глушковка, Колесниковка и Кругляковка. Это значительно ухудшило положение украинских войск в районе населенного пункта Песчаное", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
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Марочко добавил, что на данный момент украинское командование пытается стабилизировать фронт, однако дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации.
Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявлял, что тактический кризис и серьезные проблемы назревают для ВСУ возле Угледара на подконтрольной Киеву части территории ДНР и возле Купянска в Харьковской области.
МО РФ сообщило ранее, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Глушковка Харьковской области, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики.
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