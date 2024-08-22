https://ria.ru/20240822/kupyanskoe-1967702963.html

Военный эксперт рассказал о ситуации на Купянском направлении

Военный эксперт рассказал о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 22.08.2024

Военный эксперт рассказал о ситуации на Купянском направлении

На Купянском направлении ухудшается положение украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T08:31

2024-08-22T08:31

2024-08-22T08:31

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

угледар

андрей марочко

олег стариков

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 22 авг – РИА Новости. На Купянском направлении ухудшается положение украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны украинских боевиков и выйти к населенным пунктам Глушковка, Колесниковка и Кругляковка. Это значительно ухудшило положение украинских войск в районе населенного пункта Песчаное", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент украинское командование пытается стабилизировать фронт, однако дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации. Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявлял, что тактический кризис и серьезные проблемы назревают для ВСУ возле Угледара на подконтрольной Киеву части территории ДНР и возле Купянска в Харьковской области. МО РФ сообщило ранее, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Глушковка Харьковской области, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

луганская народная республика

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, луганская народная республика, угледар, андрей марочко, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, безопасность