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Военный эксперт рассказал о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kupyanskoe-1967702963.html
Военный эксперт рассказал о ситуации на Купянском направлении
Военный эксперт рассказал о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 22.08.2024
Военный эксперт рассказал о ситуации на Купянском направлении
На Купянском направлении ухудшается положение украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:31
2024-08-22T08:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
угледар
андрей марочко
олег стариков
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 22 авг – РИА Новости. На Купянском направлении ухудшается положение украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны украинских боевиков и выйти к населенным пунктам Глушковка, Колесниковка и Кругляковка. Это значительно ухудшило положение украинских войск в районе населенного пункта Песчаное", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент украинское командование пытается стабилизировать фронт, однако дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации. Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявлял, что тактический кризис и серьезные проблемы назревают для ВСУ возле Угледара на подконтрольной Киеву части территории ДНР и возле Купянска в Харьковской области. МО РФ сообщило ранее, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Глушковка Харьковской области, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
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луганская народная республика
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харьковская область, луганская народная республика, угледар, андрей марочко, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Угледар, Андрей Марочко, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Безопасность
Военный эксперт рассказал о ситуации на Купянском направлении

Марочко: положение украинских войск на Купянском направлении ухудшается

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ на Купянском направлении
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 авг – РИА Новости. На Купянском направлении ухудшается положение украинских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны украинских боевиков и выйти к населенным пунктам Глушковка, Колесниковка и Кругляковка. Это значительно ухудшило положение украинских войск в районе населенного пункта Песчаное", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
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Марочко добавил, что на данный момент украинское командование пытается стабилизировать фронт, однако дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации.
Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявлял, что тактический кризис и серьезные проблемы назревают для ВСУ возле Угледара на подконтрольной Киеву части территории ДНР и возле Купянска в Харьковской области.
МО РФ сообщило ранее, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Глушковка Харьковской области, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаУгледарАндрей МарочкоОлег СтариковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныБезопасность
 
 
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