https://ria.ru/20240822/krym-1967726411.html

В Крыму арестовали трех агентов военной разведки Украины

В Крыму арестовали трех агентов военной разведки Украины - РИА Новости, 22.08.2024

В Крыму арестовали трех агентов военной разведки Украины

Все трое задержанные в Крыму агенты военной разведки Украины уже арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:49

2024-08-22T10:49

2024-08-22T11:43

россия

украина

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Все трое задержанные в Крыму агенты военной разведки Украины уже арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. В четверг ФСБ сообщила о задержании в Севастополе и Керчи троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о ВС РФ. Двое из них - граждане России, третий - гражданин Молдавии. "Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240318/agent-1933980053.html

россия

украина

севастополь

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россия, украина, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия