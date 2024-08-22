https://ria.ru/20240822/krym-1967726411.html
В Крыму арестовали трех агентов военной разведки Украины
В Крыму арестовали трех агентов военной разведки Украины - РИА Новости, 22.08.2024
В Крыму арестовали трех агентов военной разведки Украины
Все трое задержанные в Крыму агенты военной разведки Украины уже арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:49
2024-08-22T10:49
2024-08-22T11:43
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севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Все трое задержанные в Крыму агенты военной разведки Украины уже арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. В четверг ФСБ сообщила о задержании в Севастополе и Керчи троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о ВС РФ. Двое из них - граждане России, третий - гражданин Молдавии. "Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240318/agent-1933980053.html
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россия, украина, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Крыму арестовали трех агентов военной разведки Украины
ФСБ: все трое задержанных в Крыму агентов военной разведки Украины арестованы