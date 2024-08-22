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Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов - РИА Новости, 22.08.2024
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10:20 22.08.2024 (обновлено: 10:21 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/krym-1967720735.html
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов - РИА Новости, 22.08.2024
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов, планировавших теракты в регионе, и заявил, что враги... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:20
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севастополь
россия
керчь
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов, планировавших теракты в регионе, и заявил, что враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. В четверг ФСБ сообщила о задержании в Севастополе и Керчи троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о ВС РФ. Двое из них - граждане России, третий - гражданин Молдавии. "В республике Крым и в городе Севастополе задержаны очередные украинские агенты, планировавшие теракты на важных объектах. Благодарю сотрудников ФСБ за системную, эффективную работу. Враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. Найдут и накажут каждого", - написал Аксенов.
севастополь
россия
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Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки
Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки
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севастополь, россия, керчь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, видео
Севастополь, Россия, Керчь, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов, планировавших теракты в регионе, и заявил, что враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут.
2024-08-22T10:20
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Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов, планировавших теракты

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов, планировавших теракты в регионе, и заявил, что враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут.
В четверг ФСБ сообщила о задержании в Севастополе и Керчи троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о ВС РФ. Двое из них - граждане России, третий - гражданин Молдавии.
"В республике Крым и в городе Севастополе задержаны очередные украинские агенты, планировавшие теракты на важных объектах. Благодарю сотрудников ФСБ за системную, эффективную работу. Враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. Найдут и накажут каждого", - написал Аксенов.
 
СевастопольРоссияКерчьСергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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