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Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов - РИА Новости, 22.08.2024

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов, планировавших теракты в регионе, и заявил, что враги... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:20

2024-08-22T10:20

2024-08-22T10:21

севастополь

россия

керчь

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов, планировавших теракты в регионе, и заявил, что враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. В четверг ФСБ сообщила о задержании в Севастополе и Керчи троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о ВС РФ. Двое из них - граждане России, третий - гражданин Молдавии. "В республике Крым и в городе Севастополе задержаны очередные украинские агенты, планировавшие теракты на важных объектах. Благодарю сотрудников ФСБ за системную, эффективную работу. Враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. Найдут и накажут каждого", - написал Аксенов.

севастополь

россия

керчь

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Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки 2024-08-22T10:20 true PT4M10S

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Ольга Фомченкова

севастополь, россия, керчь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, видео