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Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов - РИА Новости, 22.08.2024
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов, планировавших теракты в регионе, и заявил, что враги... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:20
2024-08-22T10:20
2024-08-22T10:21
севастополь
россия
керчь
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов, планировавших теракты в регионе, и заявил, что враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. В четверг ФСБ сообщила о задержании в Севастополе и Керчи троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о ВС РФ. Двое из них - граждане России, третий - гражданин Молдавии. "В республике Крым и в городе Севастополе задержаны очередные украинские агенты, планировавшие теракты на важных объектах. Благодарю сотрудников ФСБ за системную, эффективную работу. Враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. Найдут и накажут каждого", - написал Аксенов.
севастополь
россия
керчь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки
Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки
2024-08-22T10:20
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, россия, керчь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, видео
Севастополь, Россия, Керчь, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов, планировавших теракты