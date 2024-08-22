https://ria.ru/20240822/krazha-1967856711.html

В Чувашии будут судить бывшего участкового за кражу автомобиля

В Чувашии будут судить бывшего участкового за кражу автомобиля - РИА Новости, 22.08.2024

В Чувашии будут судить бывшего участкового за кражу автомобиля

Бывший старший участковый уполномоченный отдела полиции в Алатырском районе предстанет перед судом по обвинению в краже автомобиля умершего жителя села,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:39

2024-08-22T17:39

2024-08-22T17:39

происшествия

россия

алатырский район

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Бывший старший участковый уполномоченный отдела полиции в Алатырском районе предстанет перед судом по обвинению в краже автомобиля умершего жителя села, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии в Telegram-канале. По версии следствия, 2 октября 2023 года сотрудник полиции прибыл в село Явлеи для проверки сообщения о безвестном исчезновении местного жителя. Осмотрев дом пропавшего, он обнаружил тело мужчины без признаков насильственной смерти. В ходе осмотра жилища он видел документы на автомобиль "Лада Приора", забрал их и договорился со знакомым о продаже машины, которую передал покупателю. Позднее в отделении полиции с заявлением о пропаже автомобиля обратились наследники умершего, однако участковый внес в материалы проверки сведения о якобы продаже автомобиля при жизни самим собственником и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Факты противоправной деятельности участкового были выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУСК РФ по Чувашии с сотрудниками собственной безопасности МВД республики и регионального УФСБ. "По результатам проведенной служебной проверки мужчина был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Экс-полицейскому предъявлено обвинение по статье 325 УК РФ (похищение документов), статье 158 УК РФ (кража), статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html

россия

алатырский район

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, россия, алатырский район, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)