Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии будут судить бывшего участкового за кражу автомобиля - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/krazha-1967856711.html
В Чувашии будут судить бывшего участкового за кражу автомобиля
В Чувашии будут судить бывшего участкового за кражу автомобиля - РИА Новости, 22.08.2024
В Чувашии будут судить бывшего участкового за кражу автомобиля
Бывший старший участковый уполномоченный отдела полиции в Алатырском районе предстанет перед судом по обвинению в краже автомобиля умершего жителя села,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:39
2024-08-22T17:39
происшествия
россия
алатырский район
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Бывший старший участковый уполномоченный отдела полиции в Алатырском районе предстанет перед судом по обвинению в краже автомобиля умершего жителя села, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии в Telegram-канале. По версии следствия, 2 октября 2023 года сотрудник полиции прибыл в село Явлеи для проверки сообщения о безвестном исчезновении местного жителя. Осмотрев дом пропавшего, он обнаружил тело мужчины без признаков насильственной смерти. В ходе осмотра жилища он видел документы на автомобиль "Лада Приора", забрал их и договорился со знакомым о продаже машины, которую передал покупателю. Позднее в отделении полиции с заявлением о пропаже автомобиля обратились наследники умершего, однако участковый внес в материалы проверки сведения о якобы продаже автомобиля при жизни самим собственником и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Факты противоправной деятельности участкового были выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУСК РФ по Чувашии с сотрудниками собственной безопасности МВД республики и регионального УФСБ. "По результатам проведенной служебной проверки мужчина был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Экс-полицейскому предъявлено обвинение по статье 325 УК РФ (похищение документов), статье 158 УК РФ (кража), статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html
россия
алатырский район
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, алатырский район, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Алатырский район, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии будут судить бывшего участкового за кражу автомобиля

Экс-полицейского в Чувашии будут судить за кражу автомобиля умершего жителя села

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Бывший старший участковый уполномоченный отдела полиции в Алатырском районе предстанет перед судом по обвинению в краже автомобиля умершего жителя села, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии в Telegram-канале.
По версии следствия, 2 октября 2023 года сотрудник полиции прибыл в село Явлеи для проверки сообщения о безвестном исчезновении местного жителя. Осмотрев дом пропавшего, он обнаружил тело мужчины без признаков насильственной смерти. В ходе осмотра жилища он видел документы на автомобиль "Лада Приора", забрал их и договорился со знакомым о продаже машины, которую передал покупателю. Позднее в отделении полиции с заявлением о пропаже автомобиля обратились наследники умершего, однако участковый внес в материалы проверки сведения о якобы продаже автомобиля при жизни самим собственником и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Факты противоправной деятельности участкового были выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУСК РФ по Чувашии с сотрудниками собственной безопасности МВД республики и регионального УФСБ.
"По результатам проведенной служебной проверки мужчина был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Экс-полицейскому предъявлено обвинение по статье 325 УК РФ (похищение документов), статье 158 УК РФ (кража), статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд", - говорится в сообщении.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
СК завел дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки
30 июля, 10:12
 
ПроисшествияРоссияАлатырский районСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала