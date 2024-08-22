https://ria.ru/20240822/kontrakt-1967852868.html

Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны

Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны - РИА Новости, 22.08.2024

Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны

Второй западный окружной военный суд признал недействительным контракт, заключённый гражданином Дании Никласом Хоффгором с Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:26

2024-08-22T17:26

2024-08-22T17:26

россия

дания

москва

московский гарнизонный военный суд

безопасность

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал недействительным контракт, заключённый гражданином Дании Никласом Хоффгором с Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в суде. По данным СМИ, датчанин переехал в Россию летом прошлого года. Когда у него возникли проблемы с продлением вида на жительство, он заключил контракт на военную службу с министерством обороны и "неожиданно для себя" попал в зону СВО. Тогда он обратился в суд, чтобы расторгнуть контракт, текст которого он не понимал, поскольку не говорит на русском. В апреле Московский гарнизонный военный суд отклонил его иск. "Апелляционная инстанция отменила решение гарнизонного суда, удовлетворила исковые требования Никласа Хоффгора и признал контракт недействительным", - сказали в суде. Других подробностей там сообщать не стали, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме. Иск подан в категории "об оспаривании действий органов государственной власти", ответчиком указан пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) в Москве.

https://ria.ru/20240415/sud-1940094582.html

https://ria.ru/20240821/zakharchenko--1967660527.html

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россия, дания, москва, московский гарнизонный военный суд, безопасность