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Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны - РИА Новости, 22.08.2024
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17:26 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kontrakt-1967852868.html
Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны
Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны - РИА Новости, 22.08.2024
Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны
Второй западный окружной военный суд признал недействительным контракт, заключённый гражданином Дании Никласом Хоффгором с Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:26
2024-08-22T17:26
россия
дания
москва
московский гарнизонный военный суд
безопасность
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал недействительным контракт, заключённый гражданином Дании Никласом Хоффгором с Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в суде. По данным СМИ, датчанин переехал в Россию летом прошлого года. Когда у него возникли проблемы с продлением вида на жительство, он заключил контракт на военную службу с министерством обороны и "неожиданно для себя" попал в зону СВО. Тогда он обратился в суд, чтобы расторгнуть контракт, текст которого он не понимал, поскольку не говорит на русском. В апреле Московский гарнизонный военный суд отклонил его иск. "Апелляционная инстанция отменила решение гарнизонного суда, удовлетворила исковые требования Никласа Хоффгора и признал контракт недействительным", - сказали в суде. Других подробностей там сообщать не стали, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме. Иск подан в категории "об оспаривании действий органов государственной власти", ответчиком указан пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) в Москве.
https://ria.ru/20240415/sud-1940094582.html
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россия, дания, москва, московский гарнизонный военный суд, безопасность
Россия, Дания, Москва, Московский гарнизонный военный суд, Безопасность
Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны

Суд в Москве признал недействительным контракт датчанина с Минобороны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал недействительным контракт, заключённый гражданином Дании Никласом Хоффгором с Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в суде.
По данным СМИ, датчанин переехал в Россию летом прошлого года. Когда у него возникли проблемы с продлением вида на жительство, он заключил контракт на военную службу с министерством обороны и "неожиданно для себя" попал в зону СВО. Тогда он обратился в суд, чтобы расторгнуть контракт, текст которого он не понимал, поскольку не говорит на русском.
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В апреле Московский гарнизонный военный суд отклонил его иск.
"Апелляционная инстанция отменила решение гарнизонного суда, удовлетворила исковые требования Никласа Хоффгора и признал контракт недействительным", - сказали в суде.
Других подробностей там сообщать не стали, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме.
Иск подан в категории "об оспаривании действий органов государственной власти", ответчиком указан пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) в Москве.
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РоссияДанияМоскваМосковский гарнизонный военный судБезопасность
 
 
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