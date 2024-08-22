https://ria.ru/20240822/kontrakt-1967852868.html
Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны
Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны - РИА Новости, 22.08.2024
Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны
Второй западный окружной военный суд признал недействительным контракт, заключённый гражданином Дании Никласом Хоффгором с Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:26
2024-08-22T17:26
2024-08-22T17:26
россия
дания
москва
московский гарнизонный военный суд
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал недействительным контракт, заключённый гражданином Дании Никласом Хоффгором с Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в суде. По данным СМИ, датчанин переехал в Россию летом прошлого года. Когда у него возникли проблемы с продлением вида на жительство, он заключил контракт на военную службу с министерством обороны и "неожиданно для себя" попал в зону СВО. Тогда он обратился в суд, чтобы расторгнуть контракт, текст которого он не понимал, поскольку не говорит на русском. В апреле Московский гарнизонный военный суд отклонил его иск. "Апелляционная инстанция отменила решение гарнизонного суда, удовлетворила исковые требования Никласа Хоффгора и признал контракт недействительным", - сказали в суде. Других подробностей там сообщать не стали, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме. Иск подан в категории "об оспаривании действий органов государственной власти", ответчиком указан пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) в Москве.
https://ria.ru/20240415/sud-1940094582.html
https://ria.ru/20240821/zakharchenko--1967660527.html
россия
дания
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дания, москва, московский гарнизонный военный суд, безопасность
Россия, Дания, Москва, Московский гарнизонный военный суд, Безопасность
Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны
Суд в Москве признал недействительным контракт датчанина с Минобороны
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал недействительным контракт, заключённый гражданином Дании Никласом Хоффгором с Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в суде.
По данным СМИ, датчанин переехал в Россию летом прошлого года. Когда у него возникли проблемы с продлением вида на жительство, он заключил контракт на военную службу с министерством обороны и "неожиданно для себя" попал в зону СВО. Тогда он обратился в суд, чтобы расторгнуть контракт, текст которого он не понимал, поскольку не говорит на русском.
"Апелляционная инстанция отменила решение гарнизонного суда, удовлетворила исковые требования Никласа Хоффгора и признал контракт недействительным", - сказали в суде.
Других подробностей там сообщать не стали, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме.
Иск подан в категории "об оспаривании действий органов государственной власти", ответчиком указан пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) в Москве
.