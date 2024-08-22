https://ria.ru/20240822/komandiry-1967773784.html

В ВСУ хотят проводить собственные кампании по мобилизации, пишут СМИ

В ВСУ хотят проводить собственные кампании по мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024

В ВСУ хотят проводить собственные кампании по мобилизации, пишут СМИ

Разочарованные недавно мобилизованными украинскими военными командиры ВСУ хотят проводить собственные кампании по мобилизации, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:14

2024-08-22T13:14

2024-08-22T13:22

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Разочарованные недавно мобилизованными украинскими военными командиры ВСУ хотят проводить собственные кампании по мобилизации, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Недовольные качеством новобранцев, отправляемых на передовую военкоматами, командиры теперь добиваются проведения собственных кампаний по мобилизации, чтобы лучше проверять и обучать новых бойцов", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на украинских военных. Неназванный командир батальона 47-й бригады ВСУ, например, посетовал на то, что некоторые солдаты не хотят стрелять, что приводит к потерям в их подразделениях. По словам командира, он порой не уверен, что новобранцы могут выполнить его приказы, поскольку им не хватает базовых знаний и навыков. "Они не получают даже самого низкого уровня подготовки, необходимого для наших (боевых) действий", - отметил он. Солдат из 110-й бригады украинских войск в свою очередь подчеркнул, что новобранцы начинают отступать при малейшем обстреле. Мотивированных военных среди недавно мобилизованных "очень-очень мало", добавил он. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html

https://ria.ru/20231220/vsu-1916983944.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины