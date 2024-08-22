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Клинтон на съезде демократов публично осмеял Трампа

Клинтон на съезде демократов публично осмеял Трампа - РИА Новости, 22.08.2024

Клинтон на съезде демократов публично осмеял Трампа

Бывший президент США Билл Клинтон в среду публично высмеял своего коллегу Дональда Трампа за слова о том, что при его администрации страна пользовалась... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T04:53

2024-08-22T04:53

2024-08-22T07:49

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ЧИКАГО (США), 22 авг — РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон в среду публично высмеял своего коллегу Дональда Трампа за слова о том, что при его администрации страна пользовалась уважением России и Северной Кореи, назвав политика-республиканца "хорошим актером, которому надо отдать должное"."Я чуть не ахнул во время первого раунда теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при его правлении. И он сказал это с серьезным лицом! Послушайте, ему необходимо отдать должное — он хороший актер. С серьезным лицом он привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации", — сказал Клинтон, выступая перед участниками общенационального съезда Демпартии США в Чикаго.Как отметил политик, лично он "предпочел бы, чтобы США пользовались уважением тех стран, которые высказывают его в нынешнее время". Слова Клинтона сопровождались рукоплесканиями, смехом и улюлюканьем собравшейся публики.

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россия, сша, в мире, чикаго, дональд трамп, билл клинтон, выборы президента сша — 2024