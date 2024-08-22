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Клинтон на съезде демократов публично осмеял Трампа - РИА Новости, 22.08.2024
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04:53 22.08.2024 (обновлено: 07:49 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/klinton-1967690653.html
Клинтон на съезде демократов публично осмеял Трампа
Клинтон на съезде демократов публично осмеял Трампа - РИА Новости, 22.08.2024
Клинтон на съезде демократов публично осмеял Трампа
Бывший президент США Билл Клинтон в среду публично высмеял своего коллегу Дональда Трампа за слова о том, что при его администрации страна пользовалась... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:53
2024-08-22T07:49
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ЧИКАГО (США), 22 авг — РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон в среду публично высмеял своего коллегу Дональда Трампа за слова о том, что при его администрации страна пользовалась уважением России и Северной Кореи, назвав политика-республиканца "хорошим актером, которому надо отдать должное"."Я чуть не ахнул во время первого раунда теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при его правлении. И он сказал это с серьезным лицом! Послушайте, ему необходимо отдать должное — он хороший актер. С серьезным лицом он привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации", — сказал Клинтон, выступая перед участниками общенационального съезда Демпартии США в Чикаго.Как отметил политик, лично он "предпочел бы, чтобы США пользовались уважением тех стран, которые высказывают его в нынешнее время". Слова Клинтона сопровождались рукоплесканиями, смехом и улюлюканьем собравшейся публики.
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россия, сша, в мире, чикаго, дональд трамп, билл клинтон, выборы президента сша — 2024
Россия, США, В мире, Чикаго, Дональд Трамп, Билл Клинтон, Выборы президента США — 2024
Клинтон на съезде демократов публично осмеял Трампа

Клинтон назвал Трампа хорошим актером за слова, что при нем Россия уважала США

© AP Photo / Susan WalshБывший президент Билл Клинтон
Бывший президент Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший президент Билл Клинтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИКАГО (США), 22 авг — РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон в среду публично высмеял своего коллегу Дональда Трампа за слова о том, что при его администрации страна пользовалась уважением России и Северной Кореи, назвав политика-республиканца "хорошим актером, которому надо отдать должное".
"Я чуть не ахнул во время первого раунда теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при его правлении. И он сказал это с серьезным лицом! Послушайте, ему необходимо отдать должное — он хороший актер. С серьезным лицом он привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации", — сказал Клинтон, выступая перед участниками общенационального съезда Демпартии США в Чикаго.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Как отметил политик, лично он "предпочел бы, чтобы США пользовались уважением тех стран, которые высказывают его в нынешнее время". Слова Клинтона сопровождались рукоплесканиями, смехом и улюлюканьем собравшейся публики.
 
РоссияСШАВ миреЧикагоДональд ТрампБилл КлинтонВыборы президента США — 2024
 
 
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