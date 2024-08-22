https://ria.ru/20240822/kizel-1967743965.html

Число эвакуированных из дома в Кизеле увеличилось до 26 человек

Число эвакуированных из дома в Кизеле увеличилось до 26 человек - РИА Новости, 22.08.2024

Число эвакуированных из дома в Кизеле увеличилось до 26 человек

Число эвакуированных из многоквартирного дома в пермском Кизеле после взрыва газа увеличилось до 26 человек, в их числе трое детей, проводится разбор завалов,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:40

2024-08-22T11:40

2024-08-22T11:40

происшествия

кизел

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в кизеле

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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Число эвакуированных из многоквартирного дома в пермском Кизеле после взрыва газа увеличилось до 26 человек, в их числе трое детей, проводится разбор завалов, сообщило краевое МЧС. Ранее региональное МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами, пожара не произошло. Пострадал мужчина. Сообщалось о 16 эвакуированных жильцах. СК возбудил дело по статье о небезопасных услугах. "По уточненной информации, эвакуировано 26 человек, в том числе трое детей. На месте ЧП проводится разбор завалов, проводятся минуты тишины: затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших", - говорится в сообщении. Как сообщил глава округа Андрей Родыгин, эвакуированных людей размещают в зданиях школы и спортивной базы. "Создан оперативный штаб. Определены пункты временного размещения пострадавших: МБОУ СОШИ (ул. Пролетарская, 104) и МБУ "Иванов лог" (ул. Прудовая, 64). Жителям оказывают необходимую помощь в размещении и питании", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240822/vzryv-1967722116.html

кизел

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происшествия, кизел, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в кизеле