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Число эвакуированных из дома в Кизеле увеличилось до 26 человек - РИА Новости, 22.08.2024
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11:40 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kizel-1967743965.html
Число эвакуированных из дома в Кизеле увеличилось до 26 человек
Число эвакуированных из дома в Кизеле увеличилось до 26 человек - РИА Новости, 22.08.2024
Число эвакуированных из дома в Кизеле увеличилось до 26 человек
Число эвакуированных из многоквартирного дома в пермском Кизеле после взрыва газа увеличилось до 26 человек, в их числе трое детей, проводится разбор завалов,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:40
2024-08-22T11:40
происшествия
кизел
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в кизеле
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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Число эвакуированных из многоквартирного дома в пермском Кизеле после взрыва газа увеличилось до 26 человек, в их числе трое детей, проводится разбор завалов, сообщило краевое МЧС. Ранее региональное МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами, пожара не произошло. Пострадал мужчина. Сообщалось о 16 эвакуированных жильцах. СК возбудил дело по статье о небезопасных услугах. "По уточненной информации, эвакуировано 26 человек, в том числе трое детей. На месте ЧП проводится разбор завалов, проводятся минуты тишины: затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших", - говорится в сообщении. Как сообщил глава округа Андрей Родыгин, эвакуированных людей размещают в зданиях школы и спортивной базы. "Создан оперативный штаб. Определены пункты временного размещения пострадавших: МБОУ СОШИ (ул. Пролетарская, 104) и МБУ "Иванов лог" (ул. Прудовая, 64). Жителям оказывают необходимую помощь в размещении и питании", - написал он в своем Telegram-канале.
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происшествия, кизел, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в кизеле
Происшествия, Кизел, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Кизеле
Число эвакуированных из дома в Кизеле увеличилось до 26 человек

Число эвакуированных в Кизеле после взрыва газа увеличилось до 26 человек

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЖилой дом в Кизеле, пострадавший в результате взрыва бытового газа
Жилой дом в Кизеле, пострадавший в результате взрыва бытового газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Жилой дом в Кизеле, пострадавший в результате взрыва бытового газа
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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Число эвакуированных из многоквартирного дома в пермском Кизеле после взрыва газа увеличилось до 26 человек, в их числе трое детей, проводится разбор завалов, сообщило краевое МЧС.
Ранее региональное МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами, пожара не произошло. Пострадал мужчина. Сообщалось о 16 эвакуированных жильцах. СК возбудил дело по статье о небезопасных услугах.
«
"По уточненной информации, эвакуировано 26 человек, в том числе трое детей. На месте ЧП проводится разбор завалов, проводятся минуты тишины: затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших", - говорится в сообщении.
Как сообщил глава округа Андрей Родыгин, эвакуированных людей размещают в зданиях школы и спортивной базы. "Создан оперативный штаб. Определены пункты временного размещения пострадавших: МБОУ СОШИ (ул. Пролетарская, 104) и МБУ "Иванов лог" (ул. Прудовая, 64). Жителям оказывают необходимую помощь в размещении и питании", - написал он в своем Telegram-канале.
Место взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в пермском Кизеле - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В пермском Кизеле два верхних этажа повреждены при взрыве газа
Вчера, 10:28
 
ПроисшествияКизелМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Кизеле
 
 
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